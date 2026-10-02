Kölle Alaaf! Sie erwartet ein jeckes Programm am Karnevalsfreitag 2027. Wir haben die wichtigsten Termine und Infos rund um den 5. Februar 2027 für Sie im Überblick.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Sternmarsch auf dem Alter Markt

Nach dem Auftakt an Weiberfastnacht geht der Straßenkarneval in der Kölner Altstadt am Karnevalsfreitag direkt weiter. Die Altstädter haben gemeinsam mit dem Kölner Dreigestirn und Live-Acts den Straßenkarneval eingeläutet. Beim Sternmarsch ziehen anschließend bis zu 50 Kölner Veedelsvereine aus allen Richtungen zum Alter Markt. Seit 1998 gehört die Veranstaltung zum Karnevalsfreitag und ist eine der stimmungsvollsten Nachtveranstaltungen im Kölner Karneval. Mit Wunderkerzen und kölscher Musik wird dort gemeinsam gefeiert.

Sternmarsch zahlreicher Veedelsgruppen auf dem Alter Markt. Rechts: Bläck Fööss-Sänger Mirko Bäumer. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Die Plätze auf den Tribünen für den Sternmarsch sind in der Regel schnell besetzt. Karten können weder gekauft noch reserviert werden, die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Um 16 Uhr werden die Tribünen geöffnet. Viele Jecke stellen sich allerdings schon in den Morgenstunden ab 10 Uhr an.

Alter Markt, Tribünen ab 16 Uhr, Beginn des Sternmarschs/Bühnenprogramms ab 17.45 Uhr, kostenfrei

Lachende Kölnarena in der Lanxess-Arena

Die „Lachende Kölnarena“ bietet sechs Stunden tanzen, bützen und schunkeln mit dem Who is Who der Kölner Karnevalsszene. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Ab dem 2. Januar 2027 wird es wieder 13 Ausgaben an sechs Wochenenden der Lachenden Kölnarena geben – mit mehr als 20 Bands pro Abend. Im Programm sind (voraussichtlich) Topbands wie Brings, Bläck Fööss, Höhner, Kasalla, Querbeat, Cat Ballou, Paveier oder Räuber, aber auch junge Bands wie Miljö, Kempes Feinest, Planschemalöör, Stadtrand oder Lupo. Es gibt noch Tickets.

Lanxess-Arena, ab 16 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr, ab 51,90 Euro, Tickets bei eventim.de

Divertissementchen 2027: „Wat a Thiater“

Vorpremiere „ Divertissementchen: E Lewe för Kölle“ im Staatenhaus. (Archivbild vom Januar 2026) Copyright: Dirk Borm

Mit ihrem neuen Programm „Wat e Thiater“ entführt die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg ihr Publikum in ein turbulentes Abenteuer zwischen Baustellenromantik und kölscher Seele. Anlässlich des 100. Geburtstags des Kölner Originals Trude Herr widmet sich das neue „Zillche“ der komischen wie berührenden Geschichte einer Direktorin eines kleinen Volkstheaters im Vringsveedel, die unverhofft das Ruder an der Oper Köln übernehmen soll. Autor und Regisseur Lajos Wenzel inszeniert das rasante Spektakel gewohnt bildgewaltig – und feiert damit zugleich die lang ersehnte Rückkehr auf die Bühne des frisch sanierten Opernhauses am Offenbachplatz.

Oper Köln am Offenbachplatz, ab 19.30 Uhr, ab 35 Euro, Tickets (Vorverkauf ab dem 12. Oktober 2026)

Lumpedanz in der Hofburg

Die Höhner sind beim Lumpedanz auch dabei. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Die KG Schlenderhaner Lumpe lässt es auch 2026 wieder krachen. Unter dem Motto „Jeck is back!“ wird am Karnevalsfreitag bunt in der Hofburg gefeiert. Mit dabei sind unter anderem Kasalla, Druckluft, Eldorado, Räuber, Paveier, Kölner Dreigestirn sowie DJ Pascal.

Hofburg, Dorint-Hotel am Heumarkt, ab 18 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr, 34 Euro, Tickets

Stunksitzung 2027

Premiere der alternativen Karnevalssitzung „Stunksitzung“ im E-Werk. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Noch stehen nicht alle Details des Programms fest. Bei der alternativen Karnevalssitzung im E-Werk werden voraussichtlich erneut politische und gesellschaftliche Themen aufgegriffen. Dazu zählen die AfD, die Bundespolitik rund um Friedrich Merz und die Kölner Lokalpolitik. Auch die Roten Funken, gesellschaftliche Trends wie der KI-Hype und verschiedene Absurditäten des Alltags dürften Thema der Stunker werden. Die Premiere der neuen Spielzeit findet am 9. Dezember 2026 statt.

E-Werk, ab 19.30 Uhr, Resttickets ab 38 Euro bei eventim.de

Sitzungen am Karnevalsfreitag

Die mehr als 140 Mitgliedsgesellschaften des Festkomitees Kölner Karneval bieten auch am Karnevalsfreitag zahlreiche Veranstaltungen in der ganzen Stadt an. Wir haben für Sie die wichtigsten und schönsten Sitzungen in einer Übersicht gesammelt.

Partys am Karnevalsfreitag

Wo sonst kann man an Karneval feiern oder kostümiert mit einem Kölsch in der Hand schunkeln? Im Kölner Karneval 2026/7 gibt es eine Vielzahl weiterer Partys. Wir haben für Sie eine Übersicht mit den besten und wichtigsten zusammengestellt.

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