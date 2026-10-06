Schull- und Veedelszöch & Co.Karnevalssonntag 2027 – Diese Termine stehen in Köln an

Kölle Alaaf! Sie erwartet ein jeckes Programm am Karnevalssonntag, dem 7. Februar 2027. Wir haben die wichtigsten Termine und Infos für Sie im Überblick.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Schull- und Veedelszöch 2027

Die Schull- und Veedelszöch gehören zu den schönsten Zügen der Stadt. Farbenfrohe Kostüme, strahlende Gesichter, ein intensives Gemeinschaftsgefühl: Über 100 Schulen und Vereine werden wieder dabei sein. Für viele Kölner sind die Schull- und Veedelszöch der „wahre“ Karnevalsumzug in Köln. Weniger Touristen, Handarbeit von Schulen und Vereinen und ein ursprünglicher Karneval werden von vielen Jecken geschätzt. Es geht über den fast gleichen Zugweg wie am kommenden Rosenmontag.

Start: ab 11.11 Uhr vom Chlodwigplatz in der Südstadt bis zur Stolkgasse, kostenfrei

Achtung: Aus organisatorischen Gründen ist nachfolgend der Zugweg inklusive Zeitangaben des Rosenmontagszugs eingebettet; dieser entspricht im Innenstadtbereich weitgehend dem Verlauf der Schull- un Veedelszöch.

Karnevalsumzüge in den Kölner Veedeln

Et Hätz schleiht em Veedel! Von Bickendorf über Dünnwald bis hin zu Longerich, Niehl oder Porz und Rodenkirchen: In über 20 Stadtteilen finden neben den Schull- und Veedelszöch in der Innenstadt auch etliche andere Karnevalsumzüge statt. Wir haben alle Termine für Sie in einer Übersicht:

Lachende Kölnarena in der Lanxess-Arena

Die „Lachende Kölnarena“ bietet sechs Stunden tanzen, bützen und schunkeln mit dem Who is Who der Kölner Karnevalsszene. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Ab dem 2. Januar 2027 wird es wieder 13 Ausgaben an sechs Wochenenden der Lachenden Kölnarena geben – mit mehr als 20 Bands pro Abend. Im Programm sind (voraussichtlich) Topbands wie Brings, Bläck Fööss, Höhner, Kasalla, Querbeat, Cat Ballou, Paveier oder Räuber, aber auch junge Bands wie Miljö, Kempes Feinest, Planschemalöör, Stadtrand oder Lupo. Es gibt noch Tickets.

Lanxess-Arena, ab 16 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr, ab 51,90 Euro, Tickets bei eventim.de

Divertissementchen 2027: „Wat a Thiater“

Vorpremiere „Divertissementchen: E Lewe för Kölle“ im Staatenhaus. (Archivbild vom Januar 2026) Copyright: Dirk Borm

Mit ihrem neuen Programm „Wat e Thiater“ entführt die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg ihr Publikum in ein turbulentes Abenteuer zwischen Baustellenromantik und kölscher Seele. Anlässlich des 100. Geburtstags des Kölner Originals Trude Herr widmet sich das neue „Zillche“ der komischen wie berührenden Geschichte einer Direktorin eines kleinen Volkstheaters im Vringsveedel, die unverhofft das Ruder an der Oper Köln übernehmen soll. Autor und Regisseur Lajos Wenzel inszeniert das rasante Spektakel gewohnt bildgewaltig – und feiert damit zugleich die lang ersehnte Rückkehr auf die Bühne des frisch sanierten Opernhauses am Offenbachplatz.

Oper Köln am Offenbachplatz, ab 19.30 Uhr, ab 35 Euro, Tickets (Vorverkauf ab dem 12. Oktober 2026)

Sitzungen am Karnevalssonntag

Die über 140 Mitgliedsgesellschaften des Festkomitees Kölner Karneval bieten auch am Karnevalssonntag zahlreiche Veranstaltungen in der ganzen Stadt an. Wir haben für Sie die wichtigsten und schönsten Sitzungen in einer Übersicht gesammelt.

Partys am Karnevalssonntag

Wo sonst kann man an Karneval feiern oder kostümiert mit einem Kölsch in der Hand schunkeln? Im Kölner Karneval 2026/7 gibt es eine Vielzahl weiterer Partys. Wir haben für Sie eine Übersicht mit den besten und wichtigsten zusammengestellt.

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