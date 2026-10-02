Kölle Alaaf! Sie erwartet ein jeckes Programm am Karnevalssamstag, dem 6. Februar 2027. Wir haben die wichtigsten Termine und Infos für Sie im Überblick.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Mummenschanz der Ehrengarde

Eine echte Institution: Seit über 50 Jahren hat dieser Kostümball Tradition im Kölner Karneval. Seit 2019 feiern die Jecken in der Halle/Tor 2. „Alaaf“ und „Rubbedidupp“: Die besten Live-Acts heizen den Gästen bis in die frühen Morgenstunden ein. Eine wilde Partynacht ist also garantiert.

Halle/Tor 2, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), 49 Euro, Tickets bei ehrengarde.de

Funkenbiwak 2027

Alle Traditionskorps spielen gemeinsam beim Funkenbiwak der Roten Funken am Neumarkt. (Archivbild von 2026) Copyright: Uwe Weiser

Karnevalssamstag geben die Roten Funken Vollgas und feiern mit allen, die jeck sind. Es ziehen die Traditionskorps auf, die Mariechen tanzen und die besten kölschen Bands der Stadt sorgen für Karnevalsstimmung. Traditionell schlägt das älteste Traditionskorps sein Biwak auf dem Neumarkt auf. Dort, wo 1823 der erste Kölner Karnevalsumzug seine Premiere feierte, gibt's ab 10 Uhr Kölsch und „Ähzezupp“ (Erbsensuppe). Ob wohl das eigene Rote-Funken-Kölsch ausgeschenkt wird?

Neumarkt, ab 10 Uhr, kostenfrei

„Jeck an Deck“ 2027

Lupo ist bei „Jeck an Deck“ dabei. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Karneval auf dem Wasser: Bei „Jeck an Deck“ wird am Karnevalssamstag auf einem Schiff der KD gefeiert. Statt Sitzungssaal und Festzelt gibt es Rheinblick, Musik und kölsche Stimmung an Bord. Während das Schiff über den Rhein fährt, wird getanzt, geschunkelt und gemeinsam gefeiert. Wer Karneval einmal mit etwas anderer Kulisse erleben möchte, kann die jecke Nacht hier auf dem Wasser verbringen. Mit dabei sind unter anderem Lupo und der Tanzcorps TG Kölsche Greesberger.

KD-Anleger Köln/Altstadt, ab 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Tickets

KaSaBa – Karnevals-Samstag-Ball der Roten Funken

Die ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (l.) und die ehemalige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu Besuch bei den Roten Funken. (Symbolbild von 2025) Copyright: Herbert Bucco

„Fiere bes zom Avwinke!“ Ganz nach diesem Motto mieten die Roten Funken alle Säle und das glasüberdachte Foyer des Maritim-Hotels und veranstalten dort eine der größten Partys der Karnevalssession. Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Disco über Bigband-Musik bis hin zu aktuellen Karnevalshits. Im großen Saal treten neben der Funken-Wache wie gewohnt auch zahlreiche bekannte Künstler des Kölner Karnevals auf.

Maritim-Hotel, ab 20 Uhr, 49 Euro, Tickets bei koelschefunken

Lachende Kölnarena in der Lanxess-Arena

Die „Lachende Kölnarena“ bietet sechs Stunden tanzen, bützen und schunkeln mit dem Who is Who der Kölner Karnevalsszene. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Ab dem 2. Januar 2027 wird es wieder 13 Ausgaben an sechs Wochenenden der Lachenden Kölnarena geben – mit mehr als 20 Bands pro Abend. Im Programm sind (voraussichtlich) Topbands wie Brings, Bläck Fööss, Höhner, Kasalla, Querbeat, Cat Ballou, Paveier oder Räuber, aber auch junge Bands wie Miljö, Kempes Feinest, Planschemalöör, Stadtrand oder Lupo. Es gibt noch Tickets.

Lanxess-Arena, ab 16 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr, ab 51,90 Euro, Tickets bei eventim.de

Sitzungen am Karnevalssamstag

Die mehr als 140 Mitgliedsgesellschaften des Festkomitees Kölner Karneval bieten auch am Karnevalssamstag zahlreiche Veranstaltungen in der ganzen Stadt an. Wir haben für Sie die wichtigsten und schönsten Sitzungen in einer Übersicht gesammelt.

Partys am Karnevalssamstag

Wo sonst kann man an Karneval feiern oder kostümiert mit einem Kölsch in der Hand schunkeln? Im Kölner Karneval 2026/7 gibt es eine Vielzahl weiterer Partys. Wir haben für Sie eine Übersicht mit den besten und wichtigsten zusammengestellt.

Karnevalsumzüge in den Kölner Stadtteilen

Et Hätz schleiht em Veedel! Von Bocklemünd über Mauenheim bis hin zu Ossendorf, Riehl oder Buchforst und Worringen: In über 10 Stadtteilen finden am Samstag Karnevalsumzüge statt. Wir haben alle Termine für Sie in einer Übersicht:

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