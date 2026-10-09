Rosenmontagszug, Zugweg und Co.Alle Infos zum Rosenmontag 2027 in Köln

„Morje es, wat do drus mähs!“ – so lautet das Motto für die Session des kölschen Fastelovends. Sie erwartet ein jeckes Programm am Rosenmontag, dem 8. Februar 2027. Wir haben die wichtigsten Termine und Infos für Sie im Überblick.

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Der Rosenmontag ist traditionell der Höhepunkt des Kölner Karnevals. Dann feiern verkleidete Menschen auf den Straßen und die Jecken freuen sich über Kamelle und Strüßjer. Beim Rosenmontagszug ziehen die geschmückten Wagen durch die Kölner Innenstadt. Besonders die Motivwagen, die satirische Darstellungen von Personen und Situationen zeigen, begeistern die Zuschauer.

Rosenmontagszug: Zugweg und Strecke

Der Kölner Rosenmontagszug 2027 startet um 10 Uhr in der Severinstraße in der Südstadt und endet gegen 14 Uhr in der Gregorius-Maurus-Straße. Bis alle Wagen durch sind, wird es aber wahrscheinlich wieder ca. 18 Uhr. Der Zugweg führt durch verschiedene Straßen der Innenstadt, darunter Löwengasse, Weberstraße, Mathiasstraße, Hohe Straße, Schildergasse, Neumarkt, Rudolfplatz, Hohenzollernring, Friesenplatz und viele mehr. Insgesamt ist der Zug rund 8,5 Kilometer lang.

Entlang des Zugweges werden beim Kölner Rosenmontagszug 2027 zahlreiche Tribünen aufgebaut. Die Tribünen sind mit Toiletten und Sicherheitspersonal ausgestattet, um den Komfort und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten von Tribünen, darunter Sitzplatztribünen, Familientribünen und Inklusionstribünen, die speziell für Menschen mit Behinderungen eingerichtet sind. Tickets für diese Tribünen sind im Vorverkauf erhältlich.

Achtung: Am Rosenmontag, 8. Februar 2027, ist in Köln voraussichtlich mit umfangreichen Straßensperrungen zu rechnen. Große Teile der Innenstadt dürften für den Rosenmontagszug und die Schull- und Veedelszöch am Karnevalssonntag gesperrt werden. Auch die meisten Parkhäuser und Tiefgaragen im Bereich Dom/Rhein und Neumarkt könnten dann nicht erreichbar sein.

Außerdem ist während der großen Karnevalsumzüge voraussichtlich mit einer Vollsperrung der Deutzer Brücke zu rechnen. Die Sperrungen werden üblicherweise erst nach dem Ende der Umzüge und der anschließenden Reinigung der Zugstrecke schrittweise aufgehoben.

Rosenmontagszug 2027: Das Wichtigste im Überblick

Datum: 8. Februar 2027 (Rosenmontag) Beginn: 10 Uhr, Severinstorburg am Chlodwigplatz Ende: ca. 14 Uhr, Gregorius-Maurus-Straße

Die endgültigen Zahlen für den Rosenmontagszug 2027 liegen noch nicht vor. Bis dahin bieten die zuletzt veröffentlichten Angaben eine Orientierung zum Umfang des Kölner Karnevalsumzugs.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: ca. 12.000 insgesamt, darunter etwa 3.500 Fußgruppenteilnehmer und 1.800 Tanzgruppenmitglieder, 1.500 Teilnehmer auf Wagen, 1.800 Musiker (ca. 65 Kapellen) sowie rund 4.000 Helfer (Stand: Januar 2026). Wagen: 26 Persiflagewagen, 78 Festwagen, 60 Bagagewagen (Stand: Januar 2026) Wurfmaterial: ca. 300 Tonnen Süßigkeiten (davon ca. 140 Tonnen Kamelle, ca. 700.000 Tafeln Schokolade und ca. 220.000 Pralinenschachteln), ca. 300.000 „Strüßjer“ sowie tausende Stofftiere und andere Präsente (Stand: Januar 2026).

Rosenmontagszug 2027 im WDR

Der Kölner Rosenmontagszug wird traditionell im WDR Fernsehen übertragen. 2026 zeigte der Sender den Zug mehrere Stunden lang live. Ob und zu welcher Uhrzeit der WDR die Übertragung am Rosenmontag, 8. Februar 2027, ausstrahlt, steht noch nicht offiziell fest.

Prinzengarde auf der Severinstraße (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Bei der Übertragung des Kölner Rosenmontagszugs 2026 im Ersten kommentierten Thorsten Schorn und Monika Salchert das närrische Treiben. Als Reporter war der Kölner Komiker und Schauspieler Martin Klempnow unterwegs und fing Stimmungsbilder aus dem feiernden Volk ein. Auch Reporterin Svenja Kellershohn mischte sich unter die Jecken.

Karnevalsumzüge Godorf, Rondorf, Worringen

Godorf, Veedelszoch, Aufstellung: Buchfinkenstraße/Ecke Amselweg, 11.30 Uhr Rondorf, Veedelszoch Richtung Hochkirchen, 14.30 Uhr Worringen, Veedelszoch, Aufstellung: Schmaler Wall/Hackenbroicher Straße, 10 Uhr

Partys am Rosenmontag 2027

Wo kann man am Rosenmontag sonst noch feiern oder kostümiert mit Kölsch in der Hand schunkeln? Hier ein paar Vorschläge:

After-Zoch-Party der KKG Löstige Paulaner, im FRÜH Lounge am Dom

Karneval in der Schaafenstraße, Kneipenpartys der queeren Community: Mumu, Iron, ExCorner und Exile

Sessionsmotto für den Kölner Karneval 2027

Das sind die wichtigsten Termine für die Session 2026/2027:

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