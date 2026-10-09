Umzüge und Co.Karnevalsdienstag 2027 – Die wichtigsten Termine zum Finale der Session

Kölle Alaaf! Sie erwartet noch einmal ein jeckes Programm am Karnevalsdienstag, dem 9. Februar 2027 – dem Endspurt des Kölner Karnevals. Wir haben die wichtigsten Termine und Infos für Sie im Überblick.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Karnevalsumzüge in den Kölner Stadtteilen

Et Hätz schleiht em Veedel! Von Nippes über Ehrenfeld bis hin zu Zollstock oder Sülz: In über 10 Stadtteilen finden am Karnevalsdienstag viele schöne Karnevalsumzüge statt. Wir haben alle Termine für Sie in einer Übersicht:

Nubbelverbrennung mit Jürgen Becker (noch nicht bestätigt)

Jürgen Becker freut sich auf die Nubbelverbrennung im Brauhaus Sion. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Mittlerweile schon eine schöne Tradition im Brauhaus Sion: Mit Kabarettist Jürgen Becker als Redner war die Nubbelverbrennung in den vergangenen Jahren ein besonderes Ereignis. Mit Fackeln in der Hand gaben die Jecken ihrem Sündenbock das letzte Geleit. Neben der Rede von Jürgen Becker waren unter anderem die Band Lupo und Andreas Konrad (Akkordeon) dabei. Der Termin für 2027 ist noch nicht bestätigt.

Brauhaus Sion, ab 18 Uhr

Weitere Nubbelverbrennungen 2027

Die Termine für die Nubbelverbrennungen in Köln 2027 stehen noch nicht alle fest. Sobald weitere Termine bekannt sind, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Stunksitzung 2027

Premiere der alternativen Karnevalssitzung „Stunksitzung“ im E-Werk. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Noch stehen nicht alle Details des Programms fest. Bei der alternativen Karnevalssitzung im E-Werk werden voraussichtlich erneut politische und gesellschaftliche Themen aufgegriffen. Dazu zählen die AfD, die Bundespolitik rund um Friedrich Merz und die Kölner Lokalpolitik. Auch die Roten Funken, gesellschaftliche Trends wie der KI-Hype und verschiedene Absurditäten des Alltags dürften Thema der Stunker werden. Die Premiere der neuen Spielzeit findet am 9. Dezember 2026 statt.

E-Werk, ab 19.30 Uhr, Resttickets ab 38 Euro bei eventim.de

Divertissementchen 2027: „Wat a Thiater“

Vorpremiere „Divertissementchen: E Lewe för Kölle“ im Staatenhaus. (Archivbild vom Januar 2026) Copyright: Dirk Borm

Mit ihrem neuen Programm „Wat e Thiater“ entführt die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg ihr Publikum in ein turbulentes Abenteuer zwischen Baustellenromantik und kölscher Seele. Anlässlich des 100. Geburtstags des Kölner Originals Trude Herr widmet sich das neue „Zillche“ der komischen wie berührenden Geschichte einer Direktorin eines kleinen Volkstheaters im Vringsveedel, die unverhofft das Ruder an der Oper Köln übernehmen soll. Autor und Regisseur Lajos Wenzel inszeniert das rasante Spektakel gewohnt bildgewaltig – und feiert damit zugleich die lang ersehnte Rückkehr auf die Bühne des frisch sanierten Opernhauses am Offenbachplatz.

Oper Köln am Offenbachplatz, ab 19.30 Uhr, ab 35 Euro, Tickets (Vorverkauf ab dem 12. Oktober 2026)

Partys am Karnevalsdienstag

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