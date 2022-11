Köln – Die vier dem Festkomitee angehörenden Damengesellschaften Colombina Colonia, Schmuckstückchen, De Kölsche Madämcher und die 1. Damengarde Coeln wollen in Zukunft als Agrippinas Töchter gemeinsame Projekte realisieren. So wird es in der kommenden Session, am 14. Januar 2020, erstmalig eine gemeinsame Mädchensitzung von Frauen für Frauen im Maritim Hotel geben. Der Gedanke zum Zusammenschluss sei bereits im März 2018 entstanden – blieb bisher allerdings ein Geheimnis. Erst jetzt brachen die vier Präsidentinnen bei einem Treffen im Karnevalsmuseum ihr Schweigen.



„Wir wollen das Frauennetzwerk im Karneval stärken und uns sozial engagieren“, so Colombinen-Präsidentin Ursula Brauckmann. Die Erlöse der Sitzung sollen daher sozialen Projekten zugute kommen, die an Brustkrebs erkrankte Frauen unterstützen. Doch trotz all der Frauen-Power – ganz auf Männer wollen sie nicht verzichten. Die männlichen Präsidenten der Traditionsgesellschaften sollen den Elferrat stellen und wurden bei dem Termin gleich mit langen blonden Zöpfen ausgestattet.



Die Präsidenten der Traditionsgesellschaften sollen den Elferrat stellen Copyright: Daniela Decker

„Wir haben vor zwei Jahren beim Dreigestirn einen großen Fehler gemacht. Hätte ich gewusst, wie gut Michael Gerhold mit Zöpfen aussieht, wäre er niemals Prinz geworden“, so Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn lachend. Der Vorverkauf für die Mädchensitzung soll nach der aktuellen Session starten.