Stimmungsaufheller an einem regnerischen Novembertag: In Köln hat um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison begonnen. Tausende Kostümierte ließen sich durch das schlechte Wetter die Stimmung nicht vermiesen, feierten auf dem Heumarkt, dem Univiertel, in der Altstadt und der Südstadt.

Wir zeigen die kreativsten, buntesten, schönsten, witzigsten Kostüme dieses Tages.

Gefeiert wird die Session in der Domstadt unter dem Motto „Morje es, wat do drus mähs“. Mit gut 1000 Polizisten, 450 Ordnungsamtsmitarbeitern und etwa 1200 Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsunternehmens will die Stadt den erwarteten Ansturm auffangen. „Wir erwarten am 11.11. mehrere Zehntausend Jeckinnen und Jecke“, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Dirk Käsbach.