Köln – Für den Griff an den Po einer 27-jährigen Mutter, die mit ihrem Kleinkind an Karneval beim Ehrenfelder Umzug am Straßenrand stand, ist ein Mann nun in Köln verurteilt worden.



Die Frau hatte sich gebückt, um für ihren Sohn Kamelle aufzuheben, als sie einen schmerzhaften Griff verspürte.



„Auch an Karneval hat jede Frau das Recht, dass ihre Persönlichkeitsrechte gewährt werden“ sagte der Richter in der Urteilsbegründung, die wegen sexueller Belästigung erfolgte. Der 47-jährige Angeklagte war zum Tatzeitpunkt stark betrunken und erklärte im Gerichtssaal, sich an nichts erinnern zu können. Die Tat stritt er ab. Er wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt.