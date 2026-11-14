Es war ein Novum im jecken Treiben zum Sessionsstart. Erstmals ging in der Halle Tor 2 das Kamelle-Festival über die Bühne. Statt Gedränge, Nieselregen und Schlangestehen erlebten die 2000 Gäste einen bunten, ausgelassenen und vor allem abwechslungsreichen Tag.

Mit dem Festival wurde eine echte Feier-Alternative in Köln geschaffen – inhaltlich als erstes Karnevals-Festival und räumlich als Entzerrungs-Location zur Innenstadt, die das Potenzial zu etwas Großem hat. Es ging sehr ausgelassen zur Sache.

Kamelle-Festival: 2000 Jecke feierten die Premiere

Auch die Verantwortlichen des Festkomitees rund um Präsident Lutz Schade schauten sich das neue Format an. Sie erlebten, wie das Vorhaben, die Tradition in die Moderne zu transportieren, ohne dabei die Wurzeln und den Charakter des Karnevals zu verlieren, aussehen kann.

In der Event-Halle konnte sicher, warm, trocken und entspannt gefeiert werden. „Unser Konzept ist voll aufgegangen“, freute sich Veranstalter und Moderator Björn Lindert. „Das Publikum war toll, es gab keinen einzigen Polizeieinsatz und keine Stresssituation. So können junge Menschen für das Brauchtum begeistert werden.“

Linda Teodosiu war Host bei der Premiere des Kamelle-Festivals. Sie trat an verschiedenen Stellen des Eventtages auf. Copyright: Be A Star Productions

Insgesamt wurde ein zwölfstündiges Programm auf die Beine gestellt. Dazu gab es Event-Möglichkeiten wie Bierpong, Schminkstände und Fotospots. Los ging es eher klassisch im überdachten Biergarten mit bekannten Karnevalsgrößen.

Druckluft standen pünktlich um 11.11 Uhr auf der Bühne. Mo-Torres, King Loui, die Grüngürtelrosen und Kempes Feinest räumten ab – teilweise unterstützt von der eigens zusammengestellten Brassband Electric Horns. Die Höppemötzjer begeisterten mit ihren Tänzen und genossen danach selbst das Spektakel.

Die eigens für das Kamelle-Festival zusammengestellte Brassband Electric Horns hatte mehrere Auftritte beim Festival. Copyright: Be A Star Productions

Host Linda Teodosiu, die auch mit ihrer Band Mätropolis einen Auftritt hatte, leitete dann – unterstützt von ihrer Partnerin DJ Xandra – den Wechsel zur Festival-Stage ein und schlug so die Brücke zum nächsten Element.

In wenigen Minuten zog die feiernde Menge zur nächsten Bühne in der Halle um, wo Malle Anja einheizten. Die Kölner Partyband hatte im Vorjahr den Nachwuchs-Award in der Lachenden Kölnarena gewonnen.

Sicher, trocken und entspannt feiern. Das war beim ersten Kamelle-Festival in Halle Tor 2 möglich. Copyright: Be A Star Productions

Kuhl un de Gäng hatten Carolina dabei, beim Auftritt von Frenzy war ebenfalls großartige Stimmung. Die DJs René Pera und Aquagen sorgten bis 22 Uhr für Festival-Feeling pur. Super angenommen wurde auch die Karaoke-Bühne, wo sich stellenweise bis zu 400 Gäste tummelten, um mit „The Voice of Germany“-Allstar Marika zu singen.

Veranstalter und Moderator Björn Lindert (l.) zusammen mit Mo-Torres und Philip Hitschler-Becker. Copyright: Be A Star Productions

Das Konzept, Straßen- und Kneipenkarneval mit Festival-Atmosphäre an einem Ort zu bündeln, schreit nach einer Wiederholung. Deshalb gibt es am 11.11.2027 eine Neuauflage. Zum Start des Verkaufs gibt’s die Tickets zum Super-Early-Bird-Preis von 19 Euro.

Auch die KVB zog ein zufriedenes Fazit. Die eigens an der Halle Tor 2 eingerichtete Bushaltestelle wurde eifrig genutzt. Die Gäste erhalten in den nächsten Tagen eine Umfrage, um das Festival bei der Neuauflage noch weiter zu verbessern und auszubauen.