Hinter der Prinzen-Garde Köln liegt eine besondere Session. Das eigene Dreigestirn hat Präsident Dino Massi viel Freude bereitet. „Jetzt bin ich Dreigestirns-Onkel“, sagt er lachend mit Blick auf die bevorstehende fünfte Jahreszeit.

Das Traditionskorps hat einiges vor. Bei einem Pressegespräch präsentierte die „PG“ ein neues Feier-Konzept. Am 22. Januar 2027 feiert der „GardeRausch“ in der Halle Tor 2 Premiere.

„GardeRausch“ der Prinzen-Garde steigt am 22. Januar in Halle Tor 2

„Seit elf mal elf Jahren steht die Prinzen-Garde für Leidenschaft, Gemeinschaft und Tradition. Wir pflegen unser Brauchtum, geben die Begeisterung aber auch an die nächste Generation weiter“, sagt Schriftführer Marcus Gottschalk. Deshalb zündet die Gesellschaft jetzt die nächste Stufe ihrer Party-Formate.

Beim „GardeRausch“ stehen die Größen der kölschen Musik auf der Bühne. Kasalla, Klüngelköpp, Bläck Fööss, Brings, Eldorado, Paveier, Cat Ballou, Höhner und Querbeat werden ihre Hits präsentieren. Zwischen den Liveacts gibt es Partyklassiker mit Live-Saxofon und Gesang mit JenX und Jürgen Bender.

„Das ist etwas für Jung und Alt“

„Das ist etwas für Jung und Alt. Wir bringen neben der kölschen Musik auch das Disco-Partygefühl in den Karneval“, sagt Gottschalk. „Das wird ein Festival der Sinne. Ein Gesamterlebnis aus Raum, Licht, Effekten, Musik und Begegnung.“ Untermalt wird alles durch ein spezielles Bühnenkonzept und eine aufwendige Lichtshow. Tickets kosten 46 Euro.

Neben dem neuen Event verkündete die Prinzen-Garde auch, dass Anfang Juni eine Manöverfahrt aller vier Korpsteile nach Berlin stattfindet. Dort will das Korps Erzbischof Heiner Koch, der Regimentsbischof der Garde ist, besuchen. „Wir wollen die Korken knallen lassen und Berlin in Weiß-Rot tauchen und mit klingendem Spiel durch die Stadt ziehen“, sagte Gottschalk.