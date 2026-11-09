Wenn aus der Nippeser Bürgerwehr plötzlich Rote Funken werden, kann etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. „Sitzungspräsident“ Volker Weininger verschlug es auf jeden Fall die Sprache, als er bei seinem angeblichen Auftritt beim dritten Knubbel der Funke rut-wieß am Sonntag (8. November 2026) „Em Tattersall“ an der Galopprennbahn in Weidenpesch ankam.

Nippeser Bürgerwehr: „Goldener Kappes“ für Weininger

Damit der Redner nichts im Vorfeld ahnte, hatten die Appelsinefunke mit ihrem Präsidenten Michael Gerhold extra eine falsche Fährte gelegt. Damit alles echt wirkte, wurde Weininger vom Literaten der Roten Funken, Julian Holz, in Empfang genommen.

Nichts ahnend ging der „Sitzungspräsident“ auf die Bühne, wunderte sich aber über die vielen orangefarbenen Uniformen zwischen den vereinzelten Roten Funken. Und auch die Stimmung im Saal ließ zu wünschen übrig. Kein Applaus, keine Begeisterung, nur Zwischenrufe wie „fang endlich an“ oder „du trinkst uns das Kölsch weg“ begleiteten die ersten Minuten seines Auftrittes.

„Ihr seid doch alle von dem kleinen Mann instruiert“

Erst als es dem 55-Jährigen zu blöd wurde und er nur meinte: „Ihr seid doch alle von dem kleinen Mann instruiert“, erlöste Präsident Michael Gerhold den Büttenstar. Alle sprangen von ihren Stühlen auf und applaudierten minutenlang, denn hinter dem angeblichen Auftritt verbarg sich die Verleihung des „Goldenen Kappes“. Nach mehrjähriger Pause wurde dieser wieder einmal verliehen.

„Seit bald 15 Jahren steht Volker Weininger auf der Bühne und begeistert die Menschen mit seinem Blödsinn, ob im Karneval, mit dem Solo-Programm oder im Zusammenspiel mit JP Weber und Martin Schopps als Herrengedeck. Dafür möchten wir ihn mit dem traditionellen Ehrenpreis der Nippeser Bürgerwehr auszeichnen.“

Michael Gerhold (l.), Präsident der Nippeser Bürgerwehr, und Mareike Marx, Intendantin des Hänneschen Theaters, überreichten „Sitzungspräsident“ Volker Weininger den „Goldenen Kappes“ 2026. Copyright: Daniela Decker

Traditionsgemäß findet die Verleihung des „Goldenen Kappes“ in der gleichnamigen Veedels-Kneipe in Nippes statt. „Da Volker aber von der Auszeichnung im Vorfeld nichts ahnen sollte, sind wir extra zur Rennbahn gegangen“, erklärte Gerhold.

Die Laudatio wurde von Mareike Marx, Intendantin des Hänneschen Theaters, die 2021 stellvertretend für das Theater den Preis bekommen hatte, gehalten. Sie lobte Volker Weininger, der in Köln „weltberühmt ist“, als einen Redner, der es mit seiner Figur schafft, „den Karneval und seine Strukturen ordentlich und selbstironisch auf die Schippe zu nehmen.“

Präsident Michael Gerhold hatte Weiningers Auftritt im Vorfeld als eine Veranstaltung der Roten Funken getarnt. Copyright: Daniela Decker

Sie thematisierte ebenfalls den sinkenden Redneranteil. „Die Zuschauer wollen lieber tanzen, feiern und saufen. Dabei wird die Aufmerksamkeitsspanne beim Publikum immer kürzer. Dennoch schafft es Volker Weininger mit seiner Rolle, das Publikum jedes Mal aufs Neue in seinen Bann zu ziehen. Dabei kommen seine Pointen ohne die Bloßstellung anderer aus. Im Gegenteil, er schafft es, dass wir über uns selbst lachen können. Vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die ein Büttenredner erreichen kann.“

Ebenso hob Marx Weiningers klare Position gegen Rassismus hervor. „Als im August 2026 ein Siegburger Karnevalist einen rassistischen Social-Media-Post veröffentlichte, machte Weininger auf diesen aufmerksam und forderte mit Erfolg Konsequenzen. Dafür erntete er breiten Zuspruch, aber auch die üblichen Hass- und Hetzkommentare. Genau dieses Rückgrat benötigen wir in diesen Zeiten, daher sollten wir uns alle ein Beispiel an dir nehmen.“