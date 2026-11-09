Während die Kölner Prinzenproklamation erst am 8. Januar 2027 im Gürzenich stattfinden wird, wurde in Frechen bereits am Samstagabend (7. November 2026) mit Prinz Udo I. eine Tollität proklamiert, die nicht nur weit über Kölns Stadtgrenzen bekannt ist, sondern ein echtes kölsches Original ist.

Mit seinem Abschied endete im Oktober 2023 eine Ära im Kölner Hänneschen-Theater. Nach 32 Jahren ging Udo Müller, der nicht nur Puppenspieler im Hänneschen-Theater war, sondern auch Autor, Regisseur und stellvertretender Intendant, in den Ruhestand. Jetzt schlug der gebürtige Kölner ein neues Kapitel in seinem Leben auf.

Udo Müller war 32 Jahre Hänneschen-Puppenspieler

„Seit 30 Jahren lebe ich in Frechen. Hier sind alle meine Freunde und hier habe ich meine Wurzeln geschlagen. Frechen ist meine Heimat geworden“, sagte Müller strahlend im Gespräch.

Die Anfrage, ob er zum 125-jährigen Bestehen der GV „Freundschaft“ Hücheln, in der er seit 26 Jahren Mitglied ist, das Amt des Prinzen übernehmen möchte, kam für ihn dennoch überraschend. „Ich konnte es erst gar nicht glauben und es dauerte einige Wochen, bis ich zugesagt habe“, erzählte Müller.

„Ich bin stolz, dass ich das machen darf“

Das Motto des Frechener Festkomitees, „Mer losse de Poppe danze“, passt perfekt zum Puppenspieler, der die Figur des „Tünnes“ gespielt hat. „Ich freue mich sehr auf alles, was in der Session kommen wird und bin stolz, dass ich das machen darf“, sagte Prinz Udo. „Das Prinzenornat ist die absolute Krönung für mich, was mir sehr viel bedeutet.“

Proklamiert wurde Müller im Stadtsaal Frechen von Bürgermeister Uwe Tietz, dem Frechener Festkomitee-Präsidenten Ralf Inden und Mirko Gaul, dem Ex-Prinz der vergangenen Session, der seinem Nachfolger traditionell die letzte Feder an die Prinzenmütze steckte.

Von Ex-Prinz Mirko Gaul (r.) erhielt Udo Müller die letzte Feder für seine Prinzenmütze. Copyright: Daniela Decker

Dass Udo Müller der Richtige im Amt ist, stellte er eindrucksvoll nach seiner Inthronisation unter Beweis. „Prinzen müssen jung sin. Prinzen müssen schlank sin und Prinzen müssen schön sin. Hier bin ich“, rief er ins begeisterte Publikum. Mit seinem kölschen Verzäll sorgte er für viele Lacher, doch auch die nachdenklichen Worte hinterließen ihre Spuren beim Publikum und wurden mit lang anhaltendem Applaus gefeiert.

„Wer weiß schon, was uns morgen erwartet“

„Lasst uns zusammen Fastelovend feiern, solange wir das noch können. Wer weiß schon, was uns morgen erwartet. Die Welt dreht sich weiter, habe ich immer gedacht. Aber im Moment scheint es so, als würde die Welt herumeiern. Ihr kennt doch bestimmt den Unterschied zwischen Frechen und der Welt? In Frechen regieren jetzt die Jecken und in der Welt eine Handvoll Vollidioten. Die Vollidioten kennen keinen Fastelovend. Wisst ihr warum? Weil Fastelovend immer noch mit F geschrieben wird. F wie Freiheit, Freundschaft und Frieden.“

Die ganze Session über wird Udo Müller vom „Tünnes“ im Prinzenornat und „Schäl“ als seinem Adjutanten begleitet. Copyright: Daniela Decker

Neben seinem Mottolied „Hück jon mir op et janze un losse de Poppe danze“ sorgte Prinz Udo mit seiner kölschen Version des Sammy-Davis-Jr.-Songs „Mr. Bojangles“ für Gänsehaut. Im Lied geht es um eine gealterte Tanzmarie, die auf der Bühne von der ehemaligen Regimentstochter der Ehrengarde Köln und heutigen Trainerin der Originaltanzgruppe Kölsch Hänneschen, Steffi Zander-Latz, dargestellt wurde.

Zu Ehren von Prinz Udo zogen die Altstädter mit ihrem Präsidenten Björn Braun an der Spitze auf die Bühne. Ebenfalls dabei: die Originaltanzgruppe Kölsch Hänneschen, die mit Müller zur Freude des Publikums als Zugabe „Spill Hännesche, spill“ sang.