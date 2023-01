Köln – Angesichts niedriger Inzidenzen scheint die Zeit für ein Ende der Maskenpflicht zumindest im Freien gekommen. Neben SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist ebenso dafür wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Was sagen Kölnerinnen und Kölner zur Maskenpflicht? Wir waren auf der Breite Straße und haben einige von ihnen gefragt.

Elisabet N. (67)

„Ich bin zwei Mal geimpft und verstehe nicht, warum ich die Maske noch tragen soll. Mit der Impfung sollte ich niemanden mehr anstecken können und keiner mich. Dass ich die Maske noch tragen muss, zeigt mir, dass nicht nachgedacht wird, wenn Corona-Beschlüsse gemacht werden.“

Alexander H. (40)

„Ich will weniger blinden Aktionismus und mehr sinnvolle Organisation. Wir haben schon so lange Pandemie und unser Gesundheitsminister will fehlerhafte Masken Bedürftigen überlassen. Was setzt das für ein Zeichen? Sind Masken jetzt wichtig oder nicht? Wenn ja, dann sollte die Tragepflicht für alle entsprechend angepasst werden.“

Eric B. (37)

„Wir wissen doch inzwischen: Das Infektionsrisiko ist in geschlossenen Räumen viel höher als draußen. Aber statt darauf zu reagieren, bekomme wir eine Ausgangssperre und müssen draußen Masken tragen. Das ist nicht logisch. Der Kommunikation in der Pandemie bin ich überdrüssig, ich will Entscheidungen, die Fakten berücksichtigen, so auch bei der Tragepflicht.“

Hülya A. (32)

„Wenn ich mir die Cafés ansehe, sitzen die Leute ja auch ohne Maske an der frischen Luft. Da finde ich, dass die Fußgänger sogar eher eine kleinere Gefahr sind, da sie sich weiterbewegen. Deswegen wäre es für mich ok, die Pflicht an der frischen Luft aufzuheben.“

Uwe G. (77)

„Ich bin zwei Mal geimpft, aber muss sagen: Eigene Vorsicht ist der beste Schutz. Ich bewerte die Aufhebung der Maskenpflicht weder als gut noch als schlecht, sondern hoffe, dass von der Politik die Entscheidung gut abgewogen wird. Schließlich ist die Pandemie noch nicht vorbei.“

Celina B. (18)

„Wenn ich mir die Zahlen ansehe, dann finde ich es bedenklich, die Maskenpflicht direkt aufzuheben. Klar, die Zahlen sind gesunken, aber sie könnten auch schnell wieder hoch gehen. Das haben wir im Winter schon gesehen. Ich würde lieber abwarten, bis die die Lage auch wirklich stabil ist.“

Fritz S. (21)

„Ich wäre dafür, die Pflicht teilweise aufzuheben. In Parks und im Grünen zum Beispiel, da kann ich mir vorstellen, dass genug Abstand zwischen den Menschen möglich ist. Dort wäre es für mich ok, keine Maske mehr tragen zu müssen. Auf Einkaufsstraßen aber würde ich die Tragepflicht beibehalten wollen, bis wir Herdenimmunität erreicht haben.“

Bettine M. (75)

„Ich habe ein bisschen Probleme damit, wenn die Maskenpflicht aufgehoben würde. Ich fürchte, dass sich viele dann auch nicht an die übrigen Regeln halten würden, und die Pandemie etwas in Vergessenheit geraten würde. Ich werde meine Maske weitertragen.“