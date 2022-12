Keine Lüftung möglich trotz Corona Defekte Fenster an jeder fünften Schule in Köln

Köln – Die Stadt hat bei einer Überprüfung aller ungefähr 100.000 Fenster in den 266 Kölner Schulen nach eigenen Angaben bisher an ungefähr 50 Schulen defekte Fenster gefunden, die sich nicht öffnen lassen. Es handele sich dabei überwiegend um „einzelne von mehreren Fenstern“ in einem Raum, sagte ein Stadtsprecher. Dies bedeute, dass eine ausreichende Belüftung des betreffenden Klassenzimmers dennoch sichergestellt sei. Schon vor Corona war die Belüftung und Belichtung von Räumen in Schulen gesetzlichen Vorgaben unterworfen, zum Beispiel was die Menge der notwendigen Luftzufuhr betrifft.



Die Stadt prüft die Fenster daher jährlich. Vorige Woche jedoch hatte das Schulministerium NRW die Kommunen eigens darauf hingewiesen, dass zum Schulbeginn eine „regelmäßige und wirksame Durchlüftung“ sicherzustellen sei, andernfalls sei der betreffende Raum zu sperren. Daraufhin hatte die Stadt eine außerplanmäßige Überprüfung aller Fenster veranlasst, die nach den Worten des Stadtsprechers noch nicht beendet ist. (ts)