Wenn Björn Heuser kölsche Klassiker in der Arena anstimmt, verwandeln sich die 15.000 Zuschauer alljährlich in einen gigantischen kölschen Chor. Ende September findet das Mitsing-Format „Kölle singt“ mit Gastgeber Heuser bereits zum zehnten Mal statt. Zahlreiche Lieder sowie Gäste und Wegbegleiter aus der kölschen Musikszene treten mit Heuser auf und sind auch für die Jubiläumsausgabe geplant. Bei den ersten beiden „Kölle singt“-Events 2016 und 2017 stand noch der 2022 verstorbene Hans Süper mit auf der Bühne.

Anlässlich des ersten runden Geburtstages hat sich der Kölner Liedermacher und Sänger Björn Heuser eine besondere Aktion überlegt. „10 Jahre Kölle singt: Das ist der Wahnsinn. Zum Jubiläum komme ich zu euch. Ich schnappe mir meine Klampfe und singe euch ein Ständchen“, sagt Heuser, der die Aktion auf seinem Instagram-Kanal bewirbt. So möchte sich der Liedermacher bei seinem Publikum bedanken, das nicht nur alljährlich zum großen Event in die Arena kommt, sondern auch regelmäßig bei seinen wöchentlichen Mitsing-Abenden im Gaffel am Dom, aus dem „Kölle singt“ entstanden ist, zusammen Kölsch-Klassiker und mehr anstimmt.

Kölle singt am 27. September: Tickets noch erhältlich

Für die Aktion am kommenden Freitag, 4. September, kann sich jeder bewerben. Ob Firmenfeier, Taufe, Hochzeit, Geburtstag oder sonst eine Feierlichkeit: Björn Heuser wählt aus den Bewerbungen ein paar aus und stattet den Gewinnern einen Besuch mit seiner Gitarre und seinen kölschen Tön ab. Dafür müssen Sie eine Mail an ksta-koeln@kstamedien.de schreiben und „Kölle singt“ in den Betreff eintragen.

Für die diesjährige Jubiläumsausgabe von „Kölle singt 2026“ am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr in der Lanxess-Arena gibt es auch noch Tickets. Der Eintritt kostet zwischen 21,30 Euro und 35,80 Euro. Einlass ist um 16 Uhr. Infos und Tickets gibt es auf rausgegangen.de. (red)