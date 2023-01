Köln – Nach einem Messerangriff auf einen 23-Jährigen auf den Ringen hat die Polizei am Samstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige sei am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze nun in Untersuchungshaft, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der Tatverdacht gegen einen kurz nach der Tat und in unmittelbarer Nähe des Tatorts auf dem Hohenzollernring festgenommenen 32-Jährigen erhärtete sich dagegen nicht.



Lebensgefährliche Verletzungen

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Opfer Samstag gegen 5.30 Uhr vor einer Cocktailbar zwischen Limburger Straße und Friesenplatz mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt. Mittlerweile ist der Zustand des Mannes Polizeiangaben zufolge stabil. Offenbar war der Tat ein Streit zwischen mehreren Männern vorausgegangen.



Am Sonntagmorgen erlitt ein 40-Jähriger am Seidenmacherinnengässchen in der Nähe des Heumarkts eine Schnittwunde am Oberschenkel, mutmaßlich auch mit einem Messer. Der Mann konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Die Hintergründe sind noch unklar. (hol)