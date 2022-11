Köln – Ein 23-jähriger Kölner ist in der Nacht auf Sonntag in Ehrenfeld von einer Schlägergruppe überfallen und schwerstverletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand der junge Mann sich gegen 2.50 Uhr auf dem Rückweg von einer Sportvereinsfeier in der Bezirkssportanlage an der Fuchsstraße.

Mehrere Männer griffen den 23-Jährigen dann unvermittelt an. Zeugen bestätigten, dass die Tätergruppe, die ebenfalls die Feier besucht hatte, auch noch massiv auf den Kopf des Kölners einschlugen und traten, als dieser bereits am Boden lag. Der 23-Jährige erlitt schwerste Gesichtsverletzungen.

Zwei 24-Jährige, die dem Opfer zur Hilfe eilten, wurden auch von der Schlägergruppe angegriffen. Einer der Helfer erlitt ebenfalls erhebliche Gesichtsverletzungen und musste ärztlich behandelt werden.

Die Kriminalpolizei hat einen der flüchtigen Tatverdächtigen bereits als 19-jährigen Intensivtäter identifiziert. Die Ermittlungen hinsichtlich der Mittäter und des Motivs dauern hingegen weiterhin an. (awe)