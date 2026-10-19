Andreas Gabalier tritt im kommenden Jahr in Köln auf. Der österreichische Musiker kommt mit seiner bislang größten Tour am 22. Oktober 2027 in die Lanxess-Arena. Eine besondere Bühne soll dabei eine neue Facette in das Konzert bringen.

Andreas Gabalier in Köln: Vorverkauf beginnt genau ein Jahr vor Konzert

Eine bewegliche Bühne soll den Anschein vermitteln, Gabalier würde mitten ins Publikum fliegen. Die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerrängen würde so verschwimmen, verkündet die Lanxess-Arena. „So entsteht selbst in den größten Hallen ein unmittelbarer Kontakt zwischen dem Künstler und den Fans.“

Der allgemeine Vorverkauf startet genau ein Jahr vor dem Konzert. Ab dem 22. Oktober um 10 Uhr sind Tickets für den Auftritt bei der Lanxess-Arena sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Presale bei Ticketmaster startet einen Tag zuvor, die Prio-Tickets von Paypal und Telekom sind bereits ab dem 20. Oktober zu haben. (tli)