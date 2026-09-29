Andreas Gabalier hat über seine Kindheit und Jugend berichtet, die von Disziplin, Musikunterricht und regelmäßigen Theaterbesuchen geprägt war. Dabei sprach er auch über die Erziehungsmethoden seiner Mutter Huberta. Die künstlerische Förderung hatte im Elternhaus einen hohen Stellenwert, obwohl die vier Söhne einen starken Bewegungsdrang hatten.

Der 41-jährige Künstler erinnerte sich im Podcast „Die Gruaberin“ von Kabarettistin Monika Gruber an die damaligen Schwerpunkte in der Erziehung: „Ich denke oft an meine Kindheit, weil es unserer Mutti ein großes Anliegen war, dass von uns Lausbuben, die sich lieber auf dem Fußballplatz und am Eishockeyplatz geprügelt haben, jeder von uns ein Instrument lernt.“

Andreas Gabalier spricht über die Erziehungsmethoden seiner Mutter

Diese Einstellung führte für Gabalier zum Beginn seiner musikalischen Laufbahn, denn schon als Sechsjähriger fing er an, Klavier zu spielen.

Zusätzlich zum Erlernen eines Instruments waren kulturelle Unternehmungen ein fester Teil des Programms. Die Familie besuchte regelmäßig Theater, die Oper oder auch Bühnen für junges Publikum in Graz, wie beispielsweise das „Next Liberty“.

Der Sänger beurteilt diese frühe Formung aus seiner heutigen Sicht als positiv. In demselben Podcast erläuterte Gabalier: „Ich bin heute sehr dankbar, dass wir auch diese kulturelle Seite von der Mama doch eingebläut bekommen haben“.

Dass das Leben in der Familie trotz musikalischer Strenge nicht immer gesittet zuging, gestand der Künstler bereits in einer früheren Unterhaltung mit der „Augsburger Allgemeinen“ ein. Auf die Nachfrage zu einer wilden Jugendzeit bejahte er damals: „Wir haben uns ordentlich aufgeführt, ja!“. Der Bunker ihres Zuhauses, der sich aufgrund seiner Konstruktion als „absolut schalldicht“ herausstellte, diente unter anderem als Ort für Feiern mit seinen Brüdern.

Aktuell konzentriert sich der Künstler erneut auf seine Bühnenpräsenz. Nach der Herausgabe seines neuesten Akustik-Albums bereitet sich der Österreicher auf eine bevorstehende Tournee vor.

Eine Konzerttour mit neu bearbeiteten Liedern wird ihn im Herbst 2026 durch Veranstaltungshallen in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz führen. Im Rheinland wird Andreas Gabalier am 17. und 18. November 2026 in der Tonhalle Düsseldorf auftreten, jeweils um 20.00 Uhr. (red)