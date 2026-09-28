„Große Hochachtung und Respekt“Heino versöhnt sich nach 60 Jahren mit Freddy Quinn

Rund sechs Jahrzehnte lang galten sie in der deutschsprachigen Musikbranche vor allem als Rivalen. Nun haben sich die Schlagersänger Heino und Freddy Quinn öffentlich versöhnlich gezeigt. Anlass ist der 95. Geburtstag von Quinn, zu dem Heino seinem langjährigen Weggefährten mit einem persönlichen Schreiben gratulierte.

Wie die Zeitung „Bild“ berichtet, würdigte Heino in der Gratulation insbesondere die künstlerische Lebensleistung des Jubilars. Wer auf ein so langes Leben und eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken könne, verdiene „große Hochachtung und Respekt“, hieß es in dem Brief. Beide Interpreten verbänden nicht nur die Musik, sondern auch Generationen treuer Zuhörer.

Die Ursprünge der Distanz reichen bis in die Mitte der 1960er-Jahre zurück. Während Quinn damals bereits etabliert war und Erfolge mit Seemanns- und Heimatliedern feierte, erlangte Heino mit einem teils ähnlichen Repertoire Bekanntheit – unter anderem mit dem Titel „Die Gitarre und das Meer“, den zuvor auch Quinn interpretiert hatte.

Heino vs. Freddy Quinn: Zoff wegen ähnlichem Repertoire

Laut Heino habe die thematische Nähe damals zu Verstimmungen geführt; in der Folge gingen sich die beiden Künstler über Jahrzehnte hinweg weitgehend aus dem Weg.

Quinn reagierte gegenüber der „Bild“ positiv auf die Nachricht. „Eine Geburtstagskarte von Heino? Wer hätte das gedacht!“, wird der 95-Jährige zitiert. Er bezeichnete das Schreiben als „tolle Geste“ und relativierte rückblickend das Verhältnis: Über die Jahre sei viel geschrieben worden, ein persönliches Zerwürfnis habe seiner Ansicht nach jedoch nicht bestanden.

Während Heino auch im hohen Alter weiterhin auf der Bühne steht, neue Musik aufnimmt und regelmäßig in der Öffentlichkeit auftritt, hat sich Freddy Quinn bereits vor vielen Jahren vollständig aus dem Rampenlicht zurückgezogen.

Der gebürtige Österreicher beendete seine aktive Bühnenkarriere nach einer Abschiedstournee im Jahr 2009 und genießt seither seinen Ruhestand abseits der Öffentlichkeit. Heino hingegen bleibt dem Showgeschäft unermüdlich treu und tourt nach wie vor mit eigenen Projekten durch den deutschsprachigen Raum. (jag)