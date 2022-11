Köln – Die Lanxess-Arena war schon seit Monaten so gut wie ausverkauft. Rund 15000 Fans wollten an diesem Freitag beim Konzert der Kölner Band AnnenMayKantereit dabei sei und den Songs des jüngsten Albums „Schlagschatten“ lauschen. Doch das Gastspiel vor heimischem Publikum war von der in NRW geltenden Generalabsage für Großveranstaltungen betroffen und abgesagt worden.



Karten behalten ihre Gültigkeit

Doch nun steht ein Nachholtermin fest: Am 30. August (Sonntag) gastieren die vier Musiker nun in der Arena. „Der Entfall einer ausverkauften Show wäre für alle Beteiligten ein enormer Rückschlag gewesen“, sagte Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher. „Daher sind wir sehr zufrieden, so schnell einen neuen Termin gefunden zu haben. Ich freue mich riesig auf den Abend und bin sicher, dass die Band ihr Heimspiel in vollen Zügen genießen wird.“



Bereits gekaufte Karten für den Ursprungstermin (13. März) behalten ihre Gültigkeit. Ein Restkontingent an Karten ist für den Nachholtermin im August noch im Ticketshop der Arena zu haben.