Köln – Die Karten für die Jubiläumsveranstaltung zu 30 Jahren „Arsch huh, Zäng ussenander“ am 10. November sind fast ausverkauft, wie ein Sprecher der Lanxess-Arena am Freitag mitteilte. 14.000 Tickets sind bereits weg, das Kontingent liegt bei 17.000. Die Großveranstaltung fand am 9. November 1992 erstmals als Kundgebung gegen Rassismus, Intoleranz und rechtes Gedankengut auf dem Chlodwigplatz statt. Rund 100.000 Menschen nahmen teil.

Zahlreiche Kölner Künstler beteiligt

Ursprünglich wollte die AG Arsch huh das Jubiläum auch auf dem Chlodwigplatz feiern, weil die Polizei mit zu vielen Teilnehmenden rechnete, gab es dafür aber keine Genehmigung. Stattdessen findet die dreieinhalb- bis vierstündige Veranstaltung mit Musik sowie humoristischen und politischen Wortbeiträgen nun in der Lanxess-Arena statt. Erhoben wird ein Solidaritätsbeitrag von fünf Euro, um beispielsweise die Kosten für die Security decken zu können.

Neben unter anderem Brings, Bläck Fööss, Carolin Kebekus mit den Beer Bitches und Kasalla tritt auch Liedermacher Stefan Stoppok auf. Niedeckens BAP muss sich hingegen digital dazuschalten, weil gleichzeitig ein Auftritt in Leipzig ansteht. Die Veranstaltung wird ab 20.15 Uhr auch im WDR übertragen.

Neben dem Abend in der Lanxess-Arena ist auch ein Demonstrationszug unter dem Dach des Bündnisses „Köln stellt sich quer“ geplant, der mutmaßlich auf dem Deutzer Ottoplatz enden wird. (awe)