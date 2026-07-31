Im Severinsklösterchen ist das 1000. Kind in diesem Jahr geboren worden. Am 10. Juli kam Ben zur Welt und ist damit das 1000. „Kölnerchen“ in 2026.

Um 13.12 Uhr erblickte der Junge das Licht der Welt, mit einer Größe von 50 Zentimetern und einem Gewicht von 3020 Gramm wurde er gesund geboren. Ben ist das erste Kind seiner Eltern Anna und Nick. Und nicht nur die Eltern freuten sich über die Geburt. „Die Geburt des 1000. Babys ist für das gesamte Team ein außergewöhnlicher Moment“, sagte Jan Schmolling, der seit über 20 Jahren die Frauenklinik im Severinsklösterchen leitet.

Fast 2000 Kinder kommen im Jahr in der Geburtshilfe des Severinsklösterchens auf die Welt. Weil sie die einzige innerhalb der alten Stadtmauern Kölns ist, werden die Kinder, die dort geboren werden, auch „Kölnerchen“ genannt. (red)