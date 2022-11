Beamte der Bundespolizei am Hautbahnhof Köln

Köln – Am vergangenen Samstag (5. November) hat eine 21-jährige Frau am Kölner Hauptbahnhof einer 55-Jährigen so fest ins Gesicht geschlagen, dass diese mit blutender Nase erstversorgt werden musste.

Gegen 12.30 Uhr alarmierte ein Ehepaar am Hauptbahnhof die Einsatzkräfte der Bundespolizei, als der Streit eskalierte. Die Beamten ermittelten, dass es zwischen den beiden Frauen aus dem Obdachlosenmillieu zunächst zu lautstarken, verbalen Streitigkeiten und anschließend zu einem Schlag mit der flachen Hand in das Gesicht der 55-Jährigen gekommen sei. Durch die Wucht des Angriffs hatte die Frau leichtes Nasenbluten und klagte über Schmerzen, sodass der Rettungsdienst zur Erstversorgung hinzugerufen wurde.

Schlägerei in Köln: Anzeige nach Attacke am Hauptbahnhof

Auf der Dienststelle der Bundespolizei stellten die Einsatzkräfte die Identität der polizeibekannten Tatverdächtigen mittels Fingerabdruck-Scan fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch (ca. 0,5 Promille). Die 21-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. (red)