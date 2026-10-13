Ein defektes Rücklicht ist einem 45-jährigen Autofahrer am Montagabend (12. Oktober) zum Verhängnis geworden. Die Polizei hatte den Mann gegen 19.45 Uhr angehalten und bei der Kontrolle illegale Substanzen entdeckt.

Wie die Polizei mitteilt, fielen den Einsatzkräften zunächst Anabolika im Fußraum der Beifahrerseite auf. Da der Fahrer sich weigerte, seinen Kofferraum zu öffnen, ordnete ein Ermittlungsrichter eine Durchsuchung des Wagens an.

Mehr als drei Kilogramm Cannabis im Kofferraum

Im Kofferraum fanden die Einsatzkräfte mehr als drei Kilogramm Cannabis. Bei einer anschließenden, ebenfalls richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stieß die Polizei auf weitere Medikamente und weißes Pulver, das nun untersucht wird.

Aufgrund der großen Menge an Cannabis und weiterer illegaler Substanzen nahmen die Einsatzkräfte den 45-Jährigen fest. (red)