Die Polizei hat am Mittwochabend (7. Oktober) bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Friesenwall rund 13 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die verkaufsfertig abgepackten Drogen und mehrere tausend Euro Bargeld wurden in dem Auto eines 27-Jährigen gefunden.

Einsatzkräfte hatten Übergabe von Drogen beobachtet

Wie die Polizei mitteilt, hatten Einsatzkräfte gegen 22.45 Uhr eine Drogenübergabe zwischen dem Mann und seinem 26-jährigen Komplizen im Bereich Friesenwall/Ehrenstraße beobachtet. Anschließend sei der 27-Jährige in seinen Wagen gestiegen und in Richtung Rudolfplatz davongefahren.

Wenig später stoppten Polizisten den Wagen auf Höhe der Magnusstraße und durchsuchten das Fahrzeug. Zur gleichen Zeit kontrollierten weitere Einsatzkräfte den 26-Jährigen und einen weiteren Mann auf der Ehrenstraße.

Ein Drogenvortest bei dem Fahrer des Wagens fiel laut Polizei positiv auf Cannabis und Kokain aus, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Auf richterliche Anordnung durchsuchten Polizisten anschließend die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Düsseldorf und Wiehl. Weitere Drogen fanden sie dabei nicht. (red)