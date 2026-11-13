Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag in Köln ihr letztes offizielles Länderspiel in diesem Jahr. Im Sportpark Müngersdorf trifft die 15er-Nationalmannschaft auf Dänemark. Spielbeginn im Stadion des ASV Köln ist um 13.30 Uhr.

Viertes Rugby-Länderspiel in Köln

Damit ist Köln zum vierten Mal Austragungsort für ein Rugby-Länderspiel. Für den Sportpark Müngersdorf ist es jedoch die Premiere. Die Partie gegen Dänemark ist das dritte Gruppenspiel der Rugby Europe Trophy, die insgesamt sechs Nationalmannschaften unter sich ausspielen. Deutschland steht aktuell mit einem Sieg und einer Niederlage auf dem dritten Platz, während Dänemark mit zwei Niederlagen Vorletzter ist.

Eintrittskarten für das Länderspiel zwischen Deutschland und Dänemark können online unter rugby-deutschland-geti.vivenushop.com erworben werden. Die Preise liegen je nach Platzwahl zwischen 8 und 20 Euro. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. (tli)