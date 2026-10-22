„A Whole New Show“Disney in Concert kommt 2027 nach Köln

Das Konzertformat „Disney in Concert“ kehrt im nächsten Jahr nach Köln zurück. Am Dienstag, 30. November 2027, bringt die Show die größten Disney-Hits in die Lanxess-Arena und lädt Fans zu einer Reise durch die Filmgeschichte ein. Dabei soll es laut Veranstalter ein überarbeitetes Konzept mit neuen Bühnenbildern und Inszenierungen geben.

Unter dem Motto „A Whole New Show“, eine Anspielung auf das Lied „A Whole New World“ aus dem Disney-Film „Aladdin“, werden Klassiker und aktuelle Hits aus sämtlichen Disney-Filmen der letzten Jahrzehnte präsentiert. Sängerinnen und Sänger stehen gemeinsam mit einem Ensemble auf der Bühne, während auf einer großen Leinwand die passenden Filmszenen laufen.

Disney in Concert: Vorverkauf am 23. Oktober

Der allgemeine Vorverkauf für das Konzerterlebnis startet am Freitag, 23. Oktober, um 10 Uhr online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Im Onlineshop der Lanxess-Arena sowie auf Eventim ist der Vorverkauf bereits gestartet. Die Tickets sind ab 64,40 Euro verfügbar (51,65 Euro für Kinder bis 12 Jahre).

„Disney in Concert“ existiert seit 2015, seit 2016 tourt das Format durch Deutschland. Auf der Bühne stehen dabei bekannte Sängerinnen und Sänger, ein Moderator führt durch das Programm. Teilnehmende waren in den vergangenen Jahren beispielsweise Alexander Klaws, Michael Patrick Kelly und Annett Louisan. Moderiert wurde die Show zuletzt von Daniel Boschmann. Noch in diesem Jahr gastiert die Reihe ebenfalls in Köln, diesmal ist unter anderem Ute Lemper dabei. Für das Konzert in der Lanxess-Arena am Donnerstag, 29. Oktober, sind noch wenige Restkarten verfügbar. (jpr)