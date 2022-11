Köln-Ehrenfeld – Am Donnerstagmittag hat ein Motorradfahrer bei einer Polizeikontrolle in Köln-Ehrenfeld einen Beamten der Mountainbikestaffel angefahren und leicht am Bein verletzt.

Ersten Erkenntnissen hielt der Polizist den Fahrer nach mehreren Verstößen gegen 15 Uhr in der Stammstraße an. Noch bevor der Beamte sich den Ausweis und die Fahrzeugpapiere aushändigen lassen konnte, gab der Motorradfahrer wieder Gas. Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung flüchtete der Unbekannte in Richtung Ehrenfeldgürtel. Der Grund für die rücksichtslose Flucht war schnell aufgedeckt: Das Krad des Fahrers war vor wenigen Tagen in Ehrenfeld gestohlen worden.



Der Flüchtige ist etwa 20 Jahre alt, war auf einer schwarzen Yamaha vom Typ YP125R mit dem Kennzeichen „K-AL8“ unterwegs und trug einen schwarzen Helm.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Rufnummer 0221 229- 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (red)