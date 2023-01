19 Dackel retteten Ordnungsdienstmitarbeiter und Veterinäramt aus einem verdreckten Haus in Ehrenfeld.

Der Kölner Ordnungsdienst bekam am Montagabend einen Hinweis auf die Hundezucht.

Die Tiere lebten zwischen Hundekot und Unrat.

Der Besitzer versuchte, die Wegnahme der Tiere zu verhindern.

Köln-Ehrenfeld – Der Ordnungsdienst der Stadt hat 19 Dackel, darunter neun Welpen in Köln aus einem verdreckten Haus in Ehrenfeld gerettet. Eine Kölnerin hatte die illegale Hundezucht am Montagabend gemeldet: Sie hatte einige Rauhaar- und Kurzhaardackel unbeaufsichtigt und bellend im Garten gesehen.

Als der Ordnungsdienst daraufhin in Ehrenfeld vorfuhr, entdeckten die Einsatzkräfte alleine im Garten zehn Dackel. Im Inneren des Hauses lebten neun weitere Hunde.

Hunde hatten weder sauberes Wasser noch Futter

Auf dem gesamten Grundstück stand der Stadt zufolge keine Schüssel mit sauberem Wasser oder Futter für die Tiere. Ein Teil der Dackel war sogar im Keller untergebracht, umgeben von Hundekot, Unrat und bis zur Decke gestapelter Schmutzwäsche. Auch der Rest des Grundstücks sei voll gewesen mit Hundekot.

Gegen Abend retteten der Ordnungsdienst und das herbeigerufene Veterinäramt alle Tiere aus dem Haus. Der mutmaßliche Besitzer zeigte sich uneinsichtig: Er versuchte, die Wegnahme zu verhindern. Auch die Polizei und die Terrettung der Feuerwehr wurde alamiert. Letztere brachte schließlich alle 19 Dackel wohlbehalten in ein Tierheim. (lh)