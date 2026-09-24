Fast pünktlich zum astronomischen Herbstanfang beginnt im Kölner Lentpark die Eissaison. Ab Samstag, 26. September, öffnet die Eishockeyfläche im Erdgeschoss des Lentparks. Eislauffans können dann wieder in Schlittschuhen ihre Runden drehen. Da zunächst nur eine der beiden Eisflächen geöffnet ist, gibt es Tagestickets für den 2‑Stunden-Tarif. Erwachsene zahlen dann 9,90 Euro, Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren 6,20 Euro und Kinder bis fünf Jahre 1,50 Euro. Die Leihe von Schlittschuhen kostet 6,50 Euro.

Eine Woche später, am Samstag, 3. Oktober, öffnet dann auch die obere Eishochbahn für Gäste. Mit der Öffnung der zweiten Fläche gibt es auch die erste Eisparty der Saison. Die Partys finden jeden Samstag von 19 bis 22 Uhr statt und richten sich an Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene. Der Einlass zur EisParty ist ausschließlich mit einem vorab online erworbenen E-Ticket möglich. Tickets sind über den Online-Shop der KölnBäder erhältlich. Für Erwachsene kostet die Eisparty ohne Schlittschuhleihe 14 Euro, für Jugendliche 8,50 Euro. Mit Ausleihe gibt es Kombitickets für jeweils 6,50 Euro mehr.

Lentpark feiert Jubiläum

Die erste Eisparty ist gleichzeitig die Geburtstagsfeier des Lentparks, der in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag feiert. Im Herbst 2011 wurde der Neubau eröffnet und löste das frühere Eis- und Schwimmstadion ab. Für Geburtstagsstimmung soll nachmittags Pico, das offizielle Maskottchen der Kölnbäder, sorgen.

Die Kölnbäder informieren außerdem über geänderte Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober). Das Wahnbad und das Chorweilerbad bleiben geschlossen. Alle anderen Bäder öffnen regulär. (red)