Das Gürzenich-Orchester sucht für sein Schul- und Familienkonzert im Februar 2027 zwei jugendliche Co-Moderatoren. Bei dem Konzert in der Kölner Philharmonie sollen der Moderatorin Tessniem Kadiri zwei junge Menschen an der Seite stehen, die das Publikum durch das Programm führen.

Jugendliche erhalten Moderations-Coaching

Konkret sucht das Gürzenich-Orchester interessierte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie können gemeinsam mit Tessniem Kadiri ihre Moderation entwickeln und dabei musikalische Heldinnen und ihre Geschichten entdecken. Vorerfahrung brauchen interessierte Jugendliche ausdrücklich nicht. Das Gürzenich-Orchester bereitet die Co-Moderatoren mit professionellem Coaching auf den Auftritt vor.

Interessierte können sich per E-Mail an musikvermittlung@guerzenich-orchester.de melden. Das Orchester meldet sich anschließend mit allen wichtigen Informationen zum Bewerbungsvideo sowie zu den Terminen zurück. Anmeldeschluss für alle Jugendlichen, die an der Co-Moderation interessiert sind, ist der 18. November. (tli)