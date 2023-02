Köln – Knapp 70 Freiwillige haben am Sonntag bei einer Aufräum-Aktion weggeworfene E-Scooter und Leihfahrräder aus dem Aachener Weiher gefischt. Vier Stunden waren die Helfer in der großangelegten Aktion der Inititative „Krake“ vor Ort, an der unter anderem auch der NABU und die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe beteiligt waren.

Neben mehreren Fahrrädern hätten Taucher auf dem Grund des Weihers mindestens vier E-Scooter gefunden, sagte Organisator Christian Stock von „Krake“. Die Scooter aus dem Aachener Weiher wurden dem Ordnungsamt und den zuständigen Verleih-Betrieben gemeldet. Die Zahl der Geräte überrascht Stock nicht: „Schon vor einem Jahr haben wir bei einer Aufräumaktion zahlreiche Leihräder aus dem Weiher gefischt.“ Und noch etwas wurde an die Oberfläche befördert: eine Gaspistole. Die übergaben die Helfer der Polizei.

Während Boote der Stadtentwässerungsbetriebe sowie Taucher auf und im Weiher unterwegs waren, sammelten andere Helfer den Müll an Land ein. Rund 800 Kilogramm kamen insgesamt zusammen.

Die nächste große Aufräumaktion ist für den 14. September geplant. Sie soll dann am Rheinufer stattfinden. (ken)