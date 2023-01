Unternehmerin Liliana Lovell will kommendes Wochenende in Köln ein Frauenteam zusammenstellen.

In einem öffentlichen Casting können sich interessierte künftige „Coyotinnen“ präsentieren.

Im Anschluss an das Casting beginnt ein etwa zehntägiges Choreografie-Training.

Köln – Bardamen tanzen leicht bekleidet auf dem Tresen, flambieren Getränke und heizen den Gästen ein: Das ist die Idee der „Coyote-Ugly-Bars“. Nun eröffnet das Franchise-Unternehmen bald seine erste offizielle Lokalität in Deutschland und zwar mitten auf den Kölner Ringen.



Am Mittwoch, 11. März, empfängt die Bar am Hohenzollernring 90 ab 21 Uhr erstmals Gäste. Anlässlich der Eröffnung reist Gründerin Liliana Lovell aus den USA ein. Lovell betrieb in den Neunzigerjahren ihren ersten Coyote Ugly Saloon in ihrer Heimatstadt New York. Von der Biografie der 52-Jährigen und ihrer Geschäftsidee ist der Hollywood-Film „Coyote Ugly“ aus dem Jahr 2000 inspiriert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kölner Nachtleben Anzeige „Boogaloo“-Bar auf der Roonstraße heißt jetzt „Mäurer“ von Maria Gambino

Kneipen-Abend in Köln Anzeige „Manchmal ist es grottenschlecht, manchmal richtig lustig“ von Joachim Neubauer

Für drei Millionen Euro Anzeige „Café de Paris“ eröffnet auf Kölner Ehrenstraße von Maria Gambino

Hier träumt Songwriterin Violet vom Erfolg und zieht nach New York, wo sie aus finanzieller Not heraus beginnt, in der Coyote Bar zu arbeiten. Auf dem Tresen muss sie vor den Gästen ihre Schüchternheit bekämpfen, denn der Job erfordert Mut und Überwindungskunst.

Casting in Köln: Gründerin Lovell sucht Frauen aus

Auch die künftigen Kölner „Coyotinnen“ sollten keine Scheu haben, wenn Unternehmerin Lovell kommendes Wochenende in Köln ein Frauenteam zusammenstellt: In einem öffentlichen Casting am Samstag, 29. Februar, und am Sonntag, 1. März, um jeweils 12 Uhr können sich Interessierte präsentieren.



„Die Damen sollten tänzerische Erfahrungen mitbringen, Lust auf Party haben und extrovertiert sein“, sagt Stefano Straberg von der PR-Agentur Rheinduett. Im Anschluss an das Casting beginnt ein etwa zehntägiges Choreografie-Training. Die Coyote-Ugly Bars gibt es mittlerweile weltweit: etwa in Singapur, Russland und in Thailand.