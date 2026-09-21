Die Band Kool & The Gang kommt im Frühjahr 2027 nach Köln. Am Dienstag, 9. März 2027, spielen sie ihr einziges NRW-Konzert in der Lanxess-Arena.

Die US-amerikanische R&B-Gruppe ist mit Songs wie „Celebration“, „Cherish“, „Jungle Boogie“, „Summer Madness“ und „Open Sesame“ bekannt geworden. Sie verkaufte weltweit bereits mehr als 80 Millionen Alben, gewann zwei Grammy Awards und wurde 31-mal mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Kool & The Gang stehen seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne

Gegründet wurde die Band 1969 von Robert „Kool“ Bell, seinem 2020 verstorbenen Bruder Ronald Bell und gemeinsamen Freunden. Zuvor war die Gruppe bereits unter verschiedenen Bandnamen aufgetreten, bis sie mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums 1969 schließlich ihren charakteristischen Stil aus Funk, Soul und Jazz entwickelte.

Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert in Köln ist bereits gestartet. Tickets sind im Online-Shop der Lanxess-Arena und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. (red)