Es kommt selten vor, dass Stefan Löcher geradezu euphorisch über eine Zusage eines Künstlers schwärmt. Dafür hat der Chef der Lanxess-Arena schon zu viele Weltstars in Deutz kommen und gehen sehen. Aber dieser ist aus gleich mehreren Gründen ein ganz besonderer: Stevie Wonder.

Wie am Dienstag (8. September) bekannt wurde, wird der US-Amerikaner bereits am 26. Oktober 2026 in der Arena auftreten. So kurzfristig ist in Köln selten ein Konzert dieser Größe anberaumt worden. Es ist das einzige Konzert des 76-Jährigen in NRW. Zuletzt war Stevie Wonder 2014 auf europäischen Bühnen zu Gast, in Deutschland 2010.

Stevie Wonder spielt am 26. Oktober in Köln

Der blinde Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist gehört seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Künstlern der internationalen Musikgeschichte. Mit dem Einsatz eines Synthesizers revolutionierte er die Soul- und Funkmusik und gab ihr einen völlig neuen, modernen Sound. Wonder verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger und gewann insgesamt 25 Grammy-Awards.

Zu den Klassikern des Musikers gehört das Album „Songs in the Key of Life“. Die Veröffentlichung vor 50 Jahren ist dem Management zufolge Anlass für das Köln-Konzert. Darauf enthalten sind Welthits wie „Isn’t She Lovely“, „As“ oder „Sir Duke“.

Wonder, der schon im Alter von zwölf Jahren Musikgeschichte schrieb, als er als jüngster Künstler eine Nummer-eins-Single hatte, wird auch für sein humanitäres Engagement gefeiert: Sein Song „Happy Birthday“ war der musikalische und politische Aufruf, den Geburtstag von Martin Luther King Jr. zu einem Feiertag in den USA zu machen. Zudem beteiligte er sich 1985 an der Benefizaktion „We are the World“ für die Hungerhilfe in Afrika.

Neben Köln gibt Wonder noch ein weiteres Deutschland-Konzert. Es findet zwei Tage zuvor in Hannover statt. Karten für seinen Auftritt in der Lanxess-Arena gibt es ab Freitag (11. September). Zu den Preisen wurden bislang keine Angaben gemacht.