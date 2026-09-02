Die Kölner Haie laden am Freitag, 25. September 2026, um 19:30 Uhr zum Heimspiel gegen die Eisbären Berlin. In der LANXESS arena Köln treffen zwei große Namen des deutschen Eishockeys aufeinander – ein Topspiel, das sich leicht mit einem gemeinsamen Arena-Abend verbinden lässt.

Wir verlosen 10x2 Tickets für die Begegnung. Zu gewinnen gibt es zehn Pakete mit jeweils zwei Eintrittskarten.

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Das Gewinnspiel endet am 18. September 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!