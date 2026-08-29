„Das wird Gänsehaut pur“Kölschrock-Band Miljö singt neuen Song für die Kölner Haie

Am 3. September starten die Kölner Haie in der Champions-Hockey-League, zwei Wochen später beginnt die neue DEL‑Saison. Passend dazu hat die beliebte Kölner Band Miljö einen neuen Song veröffentlicht: „Mir sin Hai“.

Die Idee dazu entstand bei der Arbeit am jüngsten Album. Sänger Nils Schreiber hatte dabei eine Melodie und eine Textzeile im Kopf, die ihn nicht mehr losließen. Schnell entwickelte sich daraus ein gemeinsames Projekt.

„Mir sin Hai“ von Miljö ist nicht als Konkurrenz zur KEC-Hymne gedacht

Miljö und die Kölner Haie verbindet nicht nur die gemeinsame Heimat Köln, sondern auch eine langjährige Verbundenheit und die Leidenschaft für den Verein. Die Band ist seit vielen Jahren eng mit den Haien und ihrer Fan-Community verbunden. Bei Heimspielen gehört „Wolkeplatz“ zum musikalischen Repertoire in der Lanxess-Arena.

Die Kölschrock-Band Miljö vor der Lanxess-Arena. Dort will die Band demnächst bei einem Haie-Heimspiel den neuen KEC-Song präsentieren. Copyright: Johnny Brungs

Außerdem sind die Musiker bereits seit Kindertagen Haie‑Anhänger. „Schon im Schulalter standen wir auf der Tribüne in der Lentstraße und haben die Haie angefeuert. Das war in den glorreichen Zeiten mit Sergej Berezin und Peppi Heiß. Dann kam der Umzug in die Arena auf unsere Schäl Sick. Wir sind regelmäßig bei Heimspielen dabei und nehmen jetzt unsere eigenen Kinder mit“, erzählt Schreiber.

Der Sänger hat selbst viele Jahre Feldhockey gespielt. Auf dem Eis waren seine Versuche und die seiner Kollegen aber noch nicht so erfolgreich. „Da sind wir ziemlich oft auf die Nase gefallen. Wir bleiben dann lieber als Fans dabei“, sagt er dem „Express“.

Entstanden ist ein Song, der kölsches Lebensgefühl mit der Leidenschaft für die Kölner Haie verbindet. „Mir sin Hai“ soll die Energie der Arena, die Verbundenheit der Fans und die Vorfreude auf die neue Saison musikalisch zusammenbringen. „Mir sin Hai. Weil Flossedeere nie dä Mot verlieren – för immer wild un frei. Mir sin Hai. Un mer jonn zesamme durch Ies un Flamme – bes zom allerletzte Schrei“, heißt es darin.

Miljö will mit dem Song jedoch nicht die bisherige Haie-Hymne „Mer halde zesamme KEC“ von Hanak ablösen. „Das ist keine Konkurrenz zur bisherigen Haie-Hymne. Wir würden das auch niemals Hymne nennen“, sagt der Frontmann. „Unser Wunsch war es, ein Lied für den KEC zu schreiben, denn es geht seit langer Zeit mal wieder durch ganz Europa. Das war der Anlass, die Haie mit unserem Song zu motivieren und zu pushen.“

Der Inhalt des Lieds war schnell klar. „Das Knistern wenige Minuten vor dem Spiel, die Spannung in der Luft, die donnernden Trommeln, klatschende Hände und der Jubel nach einem Tor. Wenn über 18.000 Menschen aus einer Kehle singen, dieses Gefühl wollten wir in den Song packen“, sagt Schreiber.

Das Musikvideo zum Song entstand auf dem Gelände des Flughafens Köln‑Bonn. Für die Dreharbeiten war Miljö gemeinsam mit einer kleinen Haie-Delegation dort. „Es hat bis hierhin schon großen Spaß gemacht, den Song zu schreiben und im Proberaum anzuspielen. Der emotionalste Moment wird sicher, wenn ‚Mir sin Hai‘ zum ersten Mal in der Arena erklingt. Und vielleicht sogar in ganz Europa. Das wird Gänsehaut pur“, freut sich Schreiber schon. „Alle Flosse huh – KEC!“