Im MediaPark haben die Kölner Haie am Samstag, dem 15. August, ihre neue Mannschaft vorgestellt. Zahlreiche Fans kamen zur Saisoneröffnungsfeier.

Besonders laut bejubelten sie einen, der nun wirklich nicht mehr vorgestellt werden muss. Kapitän Moritz Müller geht in seine 24. Saison mit dem KEC! „Der Verein baut etwas auf und ich glaube, dass die Fans in den letzten Jahren und auch Zukunft wieder sehr viel Spaß mit den Haien hatten und haben werden“, zeigte sich der Kapitän optimistisch. Dass er seine lange Karriere endlich mit dem Meistertitel krönen kann, wünschen sich selbstredend alle Haie-Fans.

Neben der Mannschaftspräsentation gab es ein Bühnenprogramm mit der Kölner Band „Rabaue“. Anschließend hatten die Besucher die Möglichkeit, mit den Spielern ins Gespräch zu kommen, Fotos zu machen und Autogramme zu bekommen. Auch hier gab es die längste Schlange bei Müller.

Moritz Müller bittet Fans um Geduld

Bereits am Freitag hatte die Mannschaft ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 3:1 gewonnen. Nun richtet sich der Blick zunehmend auf die ersten Pflichtspiele.

Eine der größten Veränderungen gibt es auf der Trainerposition. Thomas Berglund steht erstmals hinter der Bande der Kölner Haie. Der Schwede kommt aus Luleå, wo er mehrere Jahre als Cheftrainer gearbeitet und 2025 die schwedische Meisterschaft gewonnen hat. Er habe bislang sehr viel Zeit in der Eishalle verbracht, berichtete der Schwede, der die Stadt in den kommenden Wochen und Monaten noch ein bisschen besser kennenlernen will.

Das ein oder andere Kölsch haben er und sein Trainerteam aber schon probiert. „Das einzige, was mich überrascht hat, war das Kölsch: Es war so klein“, erzählte Co-Trainer Henrik Stridh unter dem Gelächter der Fans.

Mit dem neuen Trainer verbindet sich auch eine veränderte Spielidee. Berglund möchte die Haie offensiver ausrichten und nach vorne mehr Druck entwickeln. „Es wird mit Sicherheit mal die ein oder andere Phase geben, wo sich das Ganze finden muss“, bat Müller die Fans um etwas Geduld.

Bei den Fans fällt die Reaktion auf den neuen Coach bislang überwiegend positiv aus. Ein Grund dafür ist seine bisherige Arbeit in Schweden. Gleichzeitig dürfte entscheidend sein, wie schnell es ihm gelingt, seine Vorstellungen auf die Mannschaft zu übertragen.

Im Kader setzen die Haie auf Kontinuität. Ein großer Teil der Mannschaft ist zusammengenlieben, ergänzt durch einige Neuzugänge. Dadurch soll eine Mischung aus Erfahrung und neuen Impulsen entstehen.

Champions Hockey League beginnt schon Anfang September

Für Berglund besteht die Aufgabe zunächst darin, aus den einzelnen Spielern eine funktionierende Einheit zu formen. Gerade in der Vorbereitung müssen Abläufe noch gefunden werden.

Mit besonderer Spannung fiebern die Dans der Rückkehr in die Champions Hockey League entgegen. Die CHL-Gruppenphase beginnt Anfang September mit drei anspruchsvollen Partien. Am 3. September geht es zunächst zu Red Bull Salzburg. Zwei Tage später folgt das Auswärtsspiel bei Tappara Tampere in Finnland – inklusive Wiedersehen mit Ex-Coach Kari Jalonen. Am 10. September empfangen die Haie Frölunda Göteborg in Köln.