Duran Duran gehören zu den prägendsten Popbands der vergangenen Jahrzehnte. Hits wie „Rio“, „Hungry Like the Wolf“, „The Wild Boys“ und „Ordinary World“ sind bis heute fester Bestandteil der Popgeschichte. Nun kommen Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor nach Köln.

Am Donnerstag, 08.10.2026, treten Duran Duran in der LANXESS arena Köln auf. Es ist der einzige Termin der Band in NRW. Neben Klassikern dürfen sich die Fans auf aktuelle Songs und eine mitreißende Live-Show freuen. Wir verlosen 3x2 Tickets für das Konzert, das um 20 Uhr beginnt.

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Das Gewinnspiel endet am 1. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!