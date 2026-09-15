Das Kölner Krätzjer Fest feiert auch in diesem Jahr wieder die kölsche Liedkultur. Zum Zehnjährigen des Festivals sind fast 50 Veranstaltungen geplant. Von Freitag, 25. September, bis Sonntag, 18. Oktober, treten mehr als 70 Interpreten und Bands in verschiedenen Locations auf und zeigen die Vielfalt der kölschen Musik.

Mit dem Begriff „Krätzjer“ sind ursprünglich heitere Geschichten gemeint, die nicht an einen bestimmten Vortragsstil gebunden sind. Die musikalische Bandbreite des Festivals reicht dementsprechend von Folk, Rock und Pop über Blues und Jazz bis zu der typischen Besetzung mit „Quetsch un Flitsch“ (Akkordeon und Mandoline).

„Su schön wie augenblecklich“

Das Motto lautet in diesem Jahr „Su schön wie augenblecklich, su schön wor et noch nie“ und ist ein Zitat aus einem Schunkelwalzer von Willi Ostermann aus dem Jahr 1932, der einen ironischen Kommentar zur damaligen wirtschaftlichen und politischen Lage darstellt. Die Macher des Musikfestes zur Würdigung der kölnischen Liedkultur halten den Ostermann-Kommentar zur Lage der Nation für höchst aktuell. Der 150. Geburtstag des Liedermachers wird bei mehreren Veranstaltungen eine besondere Rolle spielen. Dem Liedermacher sind mehrere Veranstaltungen gewidmet.

Auch Hannes Schöner (M.) und Kollegen der Band Höösch treten beim Krätzjer-Fest auf. Copyright: Schöner

Aber auch die aktuelle Musik- und Liedkultur der Stadt soll präsentiert werden. Mit dabei sind unter anderem Künstlerinnen und Künstler wie Aap futü, Lupo, Björn Heuser, Philipp Oebel, De Familich, die Ahl Kamelle Band von Loss mer singe, Schängs Schmölzje, Et Thekenterzett oder Toi et moi. Stefan Knittler und Peggy Sugarhill treffen sich zum „Krätzjerbattle“ in der Kneipe Piranha.

Auch Ex-Höhner-Bassist Hannes Schöner ist dabei. Er war im Mai von Wolfgang Löhr von der Band Höösch für das Krätzjer-Fest angesprochen worden. Das gemeinsame Konzert findet am 28. September um 19 Uhr in Volksbühne statt. Mit dabei ist auch Ady Zehnpfennig, jahrelanger Orchesterleiter und Komponist und Musikproduzent für ZDF-Shows mit Dieter Thomas Heck.

Gleich fünf Sieger des Kölsche Musik Bänd Kontests der vergangenen Jahre, Klabes, Halvlang, Kerk und Baend, Ento und Band of Plenty, sind dabei. Der Kölschpoet und Liedermacher Jörg Schnabel kehrt nach fast zwei Jahrzehnten Abstinenz zurück auf die kölsche Bühne. Neben Konzerten stehen auch neue Formate wie musikalische Führungen im Kölnischen Stadtmuseum und im Privatmuseum von Holzcity im Severinsviertel auf dem Programm.

Weitere Informationen und das ganze Programm findet man unter www.koelnerkraetzjerfest.de. Tickets sind unter www.kraetzjerfest.ticket.io und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. (red)