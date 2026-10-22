Die städtischen Krankenhäuser Merheim und Holweide suchen nach Freiwilligen, die als „Helfende Hände“ Patientinnen und Patienten im Krankenhausalltag unterstützen, ihnen den Aufenthalt erleichtern und auch das Pflegeteam entlasten. Das ehrenamtliche Team unterstützt wochentags von acht bis zwölf Uhr die Stationen.

Zu den Aufgaben gehören die Begleitung und Unterstützung mobiler Patientinnen und Patienten, Botengänge innerhalb des Krankenhauses sowie die Mitgestaltung der Tagesstruktur im Alterstraumazentrum. Darunter fallen Gespräche, gemeinsame Aktivitäten und generell persönliche Zuwendung.

Gesucht werden verlässliche und körperlich fitte Menschen, die Freude am Umgang mit anderen haben und mit Offenheit, Respekt und Einfühlungsvermögen auf Patientinnen und Patienten zugehen. „Jeder Tag ist spannend und erfüllend, noch dazu ist es ein gutes Gefühl, den Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen und damit den Patientinnen und Patienten helfen zu können“, betont Cornelia Frank von den „Helfenden Händen“.

Interessierte Menschen können sich telefonisch unter 0221 8907-3433 bei Heike Vomm bei der Pflegedienstleitung im Krankenhaus Merheim melden. (red)