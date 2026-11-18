Das neu formierte Künstlerkollektiv Parallax feiert am Wochenende in Köln seine Premiere. Unter dem Titel „Zeitstrom“ präsentieren sechs Künstlerinnen und Künstler am Samstag und am Sonntag ihre Werke im Gewerbezentrum am Maarweg.

Das Kollektiv bezeichnet seine Ausstellung als künstlerische Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche und persönliche Entwicklungen. Während zwei der Künstlerinnen aus dem benachbarten Brühl stammen, reisen die weiteren Mitglieder aus unterschiedlichen Teilen Nordrhein-Westfalens an, um ihre sechs verschiedenen Stile in Köln zusammenzubringen. Dort wollen sie bewusst mit Besuchenden in den Austausch über ihre Werke gehen.

Kollektiv bricht mit „sterilen Galeriekonzepten“

Das Gewerbezentrum hat das Kollektiv nicht zufällig als Ausstellungsort gewählt. „Wir brechen bewusst mit klassischen, sterilen Galeriekonzepten“, erklärt Maler David Stumpp. Der urbane Charm des Gewerbezentrums bilde „einen unprätentiösen und wirkungsvollen Kontrast zu den gezeigten Arbeiten.“

Die Ausstellung öffnet am Samstag (21. November) um 14 Uhr und ist bis 21 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik, Buffet und Drinks. Am Sonntag ist die Ausstellung dann von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Gewerbezentrum befindet sich am Maarweg 261, der Eintritt ist frei. (tli)