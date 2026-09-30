Die Malteser in Köln starten im November eine neue Ausbildungsrunde für ihren Besuchs- und Begleitdienst mit Hund. Gesucht werden ehrenamtliche Hundehalter, die etwa zwei Stunden pro Woche für Besuche in Senioreneinrichtungen, Schulen oder Kitas aufbringen. Die Hunde sollten freundlich, ausgeglichen und wesensfest sein und zwischen 15 Monaten und sieben Jahren alt sein.

Besuche für betreute Menschen kostenlos

Den Dienst haben die Malteser in Köln im Frühjahr 2023 aufgebaut. Nach Angaben der Organisation sind 32 Mensch-Hund-Teams im Stadtgebiet im Einsatz. Sie besuchen unter anderem ältere und demenziell erkrankte Menschen sowie Menschen mit Behinderungen. In Grundschulen unterstützen sogenannte Lesehunde Kinder beim Lesenlernen. Die Besuche sind für die betreuten Menschen kostenlos. Die Malteser berichten von positiven Erfahrungen bei den Begegnungen.

Die Basisschulung beginnt am 16. November; ein weiterer Termin ist für den 26. November vorgesehen. Hinzu kommen acht Online-Unterrichtseinheiten. Nach einem Eignungstest am 20. Februar folgt die praktische Ausbildung an fünf Samstagen in einer Hundeschule. Die Prüfung ist für den 24. April geplant.

Der Malteser Hilfsdienst wurde 1953 vom Malteserorden und dem Deutschen Caritasverband gegründet; zu den ersten Aufgaben gehörte die Ausbildung in Erster Hilfe. Heute ist die Organisation nach eigenen Angaben bundesweit an mehr als 700 Orten aktiv. Über Malteser International leistet sie humanitäre Hilfe in Krisen- und Katastrophengebieten weltweit.

Anmeldungen bitte per Mail an Ute Hennesen.