Wer sich für den Köln-Marathon am 3. Oktober 2027 anmelden möchte, sollte sich sputen. 48 Stunden nach Freischaltung der Startplätze am vergangenen Mittwoch um 11.11 Uhr sind beim Halbmarathon von insgesamt 19.000 Startplätzen nur noch 3000 frei.

„Wir gehen davon aus, dass wir beim Halbmarathon nach dem Wochenende ausgebucht sind“, sagt Jan Broniecki, Sprecher der Kölner Ausdauersport GmbH. „Mit einem derartigen Run auf die Startplätze haben selbst wir nicht gerechnet.“ Der Marathon ist mit 4000 schon vergebenen Plätzen auch deutlich begehrter als im Vorjahr, aber dort droht kein schneller Ausverkauf.

Ein vergleichbar großes Interesse gab es auch für den Köln-Triathlon am 6. September. Die 4100 Startplätze, die am 18. November freigeschaltet wurden, waren innerhalb von 36 Stunden ausverkauft. Die Schwimm-Distanzen im Rhein machen die Veranstaltung besonders attraktiv.

Für die Jedermann-Rennen beim Radklassiker „Rund um Köln“ am 23. Mai mit Start und Ziel im Rheinauhafen gibt es schon lange keine Startplätze mehr. (pb)