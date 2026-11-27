Die Stadt Köln soll ein Kunstmuseum von internationalem Rang bekommen, ein neues architektonisches Wahrzeichen direkt am Wasser – in Sichtweite von Dom und Kranhäusern. Geplante Eröffnung des Hauses ist bereits 2031. Das Kölner Sammler-Ehepaar Dorothee und Kurt von Storch plant am Eingang zum Deutzer Hafen ein spektakuläres Museumsprojekt, eines der größten je privat finanzierten Museen Deutschlands.

Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ wollen die beiden rund 100 Millionen Euro in den Erwerb des Grundstücks, die Entwicklung und den Bau investieren. Der Wert ihrer Kunstsammlung ist darin nicht enthalten. Das Museum „Storch Collection“ soll Stadt und Steuerzahler nichts kosten. Auch den dauerhaften Betrieb garantiert das Ehepaar aus privaten Mitteln. Das exponierte Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur historischen Auermühle zählt zu den städtebaulich herausragenden Flächen Kölns.

Neubau soll Eingangstor zu neuem Stadtviertel werden

Der Neubau an der Spitze des Deutzer Hafens, neben der Drehbrücke, soll das Eingangstor zu einem neuen Stadtviertel werden und die rechtsrheinische Stadtsilhouette prägen – weithin sichtbar auch vom linksrheinischen Ufer aus. Es könnte eine ähnliche Funktion erfüllen wie die Elbphilharmonie in Hamburg für die Entwicklung der dortigen HafenCity. Das Vorhaben wäre damit nicht nur für die Kunststadt Köln, sondern auch für die städtebauliche Entwicklung der Metropole ein Meilenstein.

Am Freitagnachmittag hat der Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft „moderne stadt“, die für die Flächen im Deutzer Hafen verantwortlich ist, der sogenannten „Anhandgabe“ des Grundstücks an das Ehepaar von Storch zugestimmt. In einem sich jetzt anschließenden Qualifizierungsverfahren werden mehrere Architekturbüros Entwürfe für den Museumsneubau erarbeiten.

Jury soll über Entwürfe entscheiden

Eine mit Fachleuten besetzte Jury wird über die Entwürfe entscheiden. Nach Abschluss des Qualifizierungsverfahrens ist der Verkauf des Grundstücks vorgesehen. Für Köln ist diese Nachricht eine doppelte Überraschung, denn nicht nur die Museumspläne, sondern auch die Existenz einer privaten Kunstsammlung dieses Ranges waren bislang weitgehend unbekannt.

Unser Museum wird der Stadt Köln weder zur Last noch ihr in Zukunft auf die Füße fallen Kurt von Storch

Über Jahrzehnte haben Dorothee von Storch und ihr Mann Kurt, Mitgründer des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch, im Stillen eine der bedeutendsten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst in Deutschland aufgebaut. Immer wieder lieh das Ehepaar Werke an große Museen in Europa und den USA aus, ohne dabei seinen Namen zu nennen. Als Herkunft wurde lediglich „Privatsammlung“ angegeben. Selbst viele Freunde des Ehepaars ahnten nichts von den Dimensionen der Sammlung. Die Storch Collection umfasst heute mehr als 2500 Werke aus der Zeit von 1960 bis in die Gegenwart.

Die künstlerische Leitung des Museums übernimmt Dorothee von Storch. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin. Bauherrin ist die Adebar Familienstiftung. Die Stiftung soll auch den Betrieb über die Lebenszeit des Ehepaars hinaus dauerhaft sichern. „Unser Museum wird der Stadt Köln weder zur Last noch ihr in Zukunft auf die Füße fallen“, sagt Kurt von Storch dieser Zeitung. Für die Eröffnung hat er ein ambitioniertes Wunschdatum genannt: den 7. Januar 2031, seinen 70. Geburtstag.