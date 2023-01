Köln – Tobias Blum hat den ersten Köln-Marathon nach der Corona-Pause gewonnen. Der 27-Jährige vom LC Rehlingen setzte sich im Ziel mit einer Zeit von 2:16:25 Stunden nur eine Sekunde vor Hendrik Pfeiffer (TV Wattenscheid) durch. Pfeiffer, der im April in Hannover die Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, war ursprünglich als Blums Tempomacher an den Start gegangen.



Nach 30 Kilometern hatte der 29-jährige Olympiateilnehmer jedoch spontan beschlossen, das Rennen bis ins Ziel zu laufen. Auf der Zielgeraden ließ er dann seinem Kollegen Blum den Vortritt, es war Blums letztes Rennen als Profi. „Wir hatten einen unvergesslichen Moment auf der Zielgeraden“, sagte Pfeiffer im Ziel.



Tobias Blum und Hendrik Pfeiffer dominierten den Köln-Marathon

Pfeiffer und Blum hatten sich vom Rest des Feldes abgesetzt und den Sieg unter sich ausgemacht. Dritter wurde der Australier Russel Dessax-Chin, der mit einer Zeit von 2:26:35 zehn Minuten nach dem Siegerduo ins Ziel kam. Blum war am Sonntag 32 Sekunden schneller als bei seinem Köln-Sieg im Oktober 2018. Der deutsche Halbmarathon-Vizemeister hatte vor dem Rennen angekündigt, seine persönliche Bestzeit zu unterbieten und unter 2:15 Stunden zu bleiben. Doch zum Abschluss seiner Profikarriere ging dieser Teil des Plans nicht auf.



Bei den Frauen setzte sich Sabine Burgdorf (ASV Köln) in einer Zeit von 2:40:40 Stunden vor Anna-Lina Dahlbeck (TuS Xanten) und Nina Voelckel (Laufteam Kassel) durch. Burgdorf hatte fast zwölf Minuten Vorsprung auf Dahlbeck, es ist ihr erster Sieg in Köln. Die Kölnerin, Jahrgang 1981, verbesserte ihre Persönliche Bestleistung dabei um 39 Sekunden.



Esther Jacobitz (ASV Köln) gewann den Halbmarathon der Frauen in 1:15,52 Stunden, bei den Männern siegte Tom Förster (LG Vogtland) in 1:04,49 Stunden. Im September hatte Förster in Saarbrücken die deutsche Straßenlauf-Meisterschaft über 10 Kilometer gewonnen. (ksta)