Mario Barth kommt nach Köln. Der Comedian wird im März 2028 in der Lanxess-Arena auftreten und sein neues Programm präsentieren.

Vorverkauf für Auftritt von Mario Barth in Köln hat bereits begonnen

Die aktuelle Tour des Comedians mit dem Programm „Männer sind nichts ohne die Frauen“ wurde um ein Jahr verlängert. Nun kündigt Mario Barth bereits seine nächste Tour an. Mit dem Programm „Männer sind anstrengend, sagen die Frauen“ wird er 2028 unterwegs sein. Am 17. März 2028 tritt er dabei auch in der Lanxess-Arena in Köln-Deutz auf.

Tickets für die Veranstaltung im März 2028 sind bereits seit Mittwoch erhältlich. Erworben werden können die Eintrittskarten im Online-Shop der Lanxess-Arena, an der Tickethotline der Arena sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (tli)