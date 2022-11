Ein Mann stürzte so schwer, dass er in einer Klinik notoperiert werden musste.

Köln – Bei mehreren Unfällen mit E-Scootern am Wochenende sind acht Personen teils schwer verletzt worden. Laut Polizei ereigneten sich die Unfälle alle ohne Fremdeinwirkung. Bei sieben der Personen führten die Beamten noch vor Ort einen Alkoholtest durch, da diese stark alkoholisiert waren.

Bei den Fahrern handelt es sich nach Angaben der Polizei um Jugendliche und Männer im Alter von 18 bis 52 Jahren. In mehreren Fällen blieben die Fahrer an Bordsteinen oder Kanaldeckeln hängen und stürzten mit dem Kopf auf dem Asphalt. Ein 35-Jähriger geriet ins Straucheln und prallte mit dem Kopf so heftig gegen ein geparktes Auto, dass er in einem Kölner Krankenhaus notoperiert werden musste.



Einen anderen Fahrer fanden die Polizisten beinahe bewusstlos neben seinem E-Scooter liegen, nachdem dieser sich bei einem Sturz eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte. Die Unfälle ereigneten sich in Ehrenfeld, der Innenstadt, Nippes, Buchheim und Vogelsang. (tmo)