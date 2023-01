Köln – Mehrere Anwohner rund um den Lenauplatz in Köln-Ehrenfeld haben am Mittwochmorgen Schüsse gehört und die Polizei verständigt. Die Polizei umstellte gegen 7.30 Uhr zwei Häuser in der Eichendorffstraße und durchsuchte nach und nach die Wohnungen.



Eine tatverdächtige Person oder eine Waffe fanden die Beamten zwar nicht, dafür aber hinter einer verschlossenen Tür einen Mann, der bei voller Lautstärke mitten in einem Action-Film vor dem Fernseher eingeschlafen war.

Weil er 34-Jährige zunächst widersprüchliche Angaben zu seiner Identität machte, wurde er mit auf die Wache genommen. red)